Brasil pode ser líder mundial na produção de alimentos

O Brasil se encontra diante de uma oportunidade ímpar, não apenas para liderar o mercado agrícola e promover a segurança alimentar em escala global, mas também para moldar o futuro da agricultura. Esta análise foi compartilhada pelo CEO da Syngenta América Latina, Juan Pablo Llobet, durante um evento na capital paulista ocorrido na terça-feira (24/10).

Llobet enfatizou que o comprometimento com o desenvolvimento da agricultura é crucial para garantir essa liderança e para moldar a agricultura de acordo com as nossas aspirações para o futuro. Ele expressou essa visão durante o Agriculture Investment Conference.

O executivo destacou que a incerteza se tornou uma realidade global devido à pandemia de Covid-19, conflitos internacionais como a guerra entre Rússia e Ucrânia, bem como eventos climáticos extremos. No entanto, pesquisas indicam que, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, os agricultores mantêm uma perspectiva otimista em relação ao setor.

Llobet observou que a agricultura se consolidou como um dos setores mais estratégicos em todo o mundo. Todas as economias do planeta estão focadas na agricultura, considerando-a um elemento estratégico em suas agendas. No entanto, ele ressaltou que as prioridades variam de acordo com a região.

Por exemplo, na Ucrânia, o foco é a reconstrução pós-guerra. Na Índia, está na promoção de melhores condições para os produtores rurais. Na China, busca-se a autossuficiência. Nos Estados Unidos, a ênfase recai sobre a busca por maior resiliência climática na produção agrícola, enquanto na União Europeia, a principal preocupação é a sustentabilidade.

Llobet enfatizou que o Brasil se destaca como um dos poucos países que não precisa escolher entre essas prioridades e consegue se desenvolver em todas essas dimensões de forma simultânea.

O presidente do Conselho da Lavoro, Marcos Haaland, destacou que o crescimento do agronegócio brasileiro se deve à capacidade de gerar tecnologia e à sua eficaz utilização pelos produtores rurais. Ele mencionou que o Brasil é líder global na adoção de produtos biológicos, uma inovação que está ganhando tração de forma expressiva no país, consolidando-o como uma potência no setor agroalimentar.