Brasil registra 9.868 casos de covid-19 e 20 mortes em 24 horas

Após uma forte turbulência, ao menos 36 pessoas ficaram feridas durante um voo da Hawaiian Airlines de Phoenix para o Havaí , nos Estados Unidos . Entre as vítimas, 11 apresentaram lesões graves e três delas eram comissários de bordo.

A turbulência , que durou cerca de 30 minutos antes do pouso da aeronave, fez com que os passageiros ‘voassem’ dos assentos, de acordo com o jornal Hawaiian News Now . O avião transportava 278 pessoas, além de 10 tripulantes.

Os passageiros apresentaram ferimentos na cabeça, cortes, hematomas, náuseas, perda de consciência e foram atendidos pela equipe médica. Segundo o diretor do Serviço de Emergência de Honolulu, Dr. Jim Ireland, todos estão em condições estáveis.

Apesar do incidente, a aeronave “pousou com segurança” em Honolulu, seu destino final, conforme a companhia aérea.

Ao jornal local, Kaylee Reyes, que estava no avião no momento do episódio, disse que não houve avisos no voo de que eles estavam passando por uma área de turbulência. Ela relatou que a mãe dela tinha acabado de se sentar e não teve tempo de afivelar o cinto de segurança. “Ela voou e atingiu o teto”, afirmou a mulher.

Já Jazmin Bitanga, outra passageira do voo, disse ter sentido duas quedas de altitude “intensas” e, e uma delas, a garrafa de água de seu namorado voou em direção ao teto. “Havia pessoas sangrando”, relatou.

Em uma das imagens divulgadas pela mídia local, é possível ver uma parte do teto do avião danificada após a turbulência.

Uma das passageiras também registrou o estado da aeronave após o susto. Algumas das fotos mostram que as máscaras de oxigênio caíram e outro pedaço do teto aberto.

Uma investigação já está em andamento para identificar o que ocasionou o episódio, mas, acredita-se que o avião tenha passado por uma tempestade , o que teria ocasionado as quedas de altitude.

