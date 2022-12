Brasil retoma destaque entre países com mais mortes pela covid-19

Reprodução: BBC News Brasil Covid-19





Dados publicados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta quarta-feira (30) apontam que o Brasil retomou posição de destaque na lista de países mais afetados pela pandemia no mundo . A taxa de mortes por conta do vírus cresceu 113% em comparação aos sete dias anteriores.

Em relação ao número de mortes, o Brasil ocupa a terceira posição com 535 na semana que terminou no dia 27 de novembro. No mundo, foram 8,4 mil óbitos, uma queda de 5% em comparação ao período anterior.

Oa EUA ocupa a liderança com 2,6 mil mortes, um aumento de 16%, e na segunda posição está o Japão, com mil novos óbitos e um aumento de 42%.





O Brasil teve 150 mil novas infecções na semana, um crescimento de 64%. Já no mundo, a taxa de expansão foi de apenas 2%, com 2,6 milhões novos casos. O país está atrás apenas dos EUA que acumula quase 300 mil novos casos no período.

