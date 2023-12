Brasil reverte ‘veto’ de Israel sobre grupo de brasileiros repatriados

Gov BR/FAB A revisão da negativa foi pedido por Mauro Vieira no dia 9 de dezembro

O governo brasileiro conseguiu reverter o “veto” dado por Israel a repatriação de 16 brasileiros que estavam presos na Faixa de Gaza. A terceira operação de retirada de brasileiros repatriados da região de guerra conta com a vinda de 32 pessoas.

Segundo as informações da jornalista Camila Bomfim, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teria pedido que a negativa que havia recebido fosse revista no dia 9 de dezembro. A ação conseguiu convencer a liberação dos 16 brasileiros, que já estão a caminho do continente americano.

As negociações entre Brasil e Israel surgiram em meio aos encontros pessoais entre as autoridades durante a posse do presidente argentino, Javier Milei.

Na época, a cerimônia reuniu autoridades de diversos países, incluindo o chanceler israelense, Eli Cohen. Vieira teria então pedido que fosse feita a revisão da negativa.

Nesta quinta-feira (21), foi dado início na terceira operação de repatriação e retirada de brasileiros e parentes palestinos da Faixa de Gaza. A Embaixada do Brasil no Egito informou que o grupo com 32 pessoas já cruzou a fronteira nesta manhã.

O avião que trará os repatriados ao Brasil decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, em direção ao Cairo na manhã desta quinta-feira. É esperado, no entanto, que a aeronave chegue ao país por volta das 8h do sábado, segundo informou o Itamaraty.

A aeronave da FAB está sendo utilizada também para levar seis toneladas de purificadores de água portáteis, além de kits voltaicos. Os aparelhos serão entregues à Organização das Nações Unidas (ONU), que está com representantes em Gaza.

Fonte: Internacional