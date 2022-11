Brasil se torna segundo país em maturidade de governo digital

O Brasil foi reconhecido pelo Banco Mundial como o segundo país do mundo com a mais alta maturidade em governo digital. A avaliação é resultado do GovTech Maturity Index 2022, índice que considera o estado atual da transformação digital do serviço público em 198 países. De acordo com o entrevistado do programa A Voz do Brasil desta quinta-feira (17), o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Mitkiewicz, o Banco Mundial faz a avaliação baseado em 4 eixos ( sistemas governamentais centrais, prestação de serviços públicos, engajamento do cidadão e habilitadores GovTech) e o Brasil atingiu a nota máxima em todos. “Cada órgão federal tem um plano de transformação digital monitorado mensalmente. É uma visão bem elaborada, uma estratégia bem definida e uma execução primorosa”, disse.

Segundo a avaliação, o Brasil teve o maior avanço entre as nações avaliadas, subindo cinco posições em relação ao ranking divulgado em 2021, passando do sétimo para o segundo lugar.

A oferta de serviços públicos digitais por meio da plataforma gov.br foi destaque na avaliação. Atualmente, o serviço reúne 140 milhões de usuários, o que equivale a 80% da população brasileira acima de 18 anos. A plataforma reúne, entre outros serviços, as Carteiras Digitais de Trânsito e de Trabalho, Abono Salarial, Certificado de Vacinação, Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além do Valores a Receber, do Banco Central. O uso de um único login e senha para acesso aos serviços digitais é considerado um dos grandes avanços do país. “Antes o cidadão tinha de perambular perante cada portal de cada órgão tendo o cadastro de cada órgão e tendo uma relação de serviços e informações muito fragmentada. O gov.br ele vem como plataforma para congregar todas essas informações, todos esses serviços numa carta única padronizada e o cidadão tendo uma única conta.”, disse o secretário. Segundo ele a economia anual com a digitalização chega a R$ 4,6 bilhões para estado e população.

Mitkiewicz tranquiliza os brasileiros que ainda têm medo de usar esses serviços por conta de segurança “Todos os aplicativos de governo digital eles estão armazenados em ambientes mais seguros possíveis. O gov.br por exemplo está armazenado no mesmo ambiente dos dados sigilosos fiscais do imposto de renda então a gente tem o maior grau possível de segurança”, disse. “Então o cidadão pode ficar tranquilo. Os dados dele estão protegidos”, concluiu.

