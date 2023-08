Brasil vai voltar a financiar a África, promete Lula na Angola

Ricardo Stuckert Lula ao lado de João Lourenço, presidente da Angola





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma visita oficial à Angola nesta sexta-feira (25), seguindo sua primeira incursão no continente africano durante seu terceiro mandato. O petista anunciou a retomada dos investimentos brasileiros no continente africano, buscando estreitar laços e promover parcerias com países em desenvolvimento.

Uma das principais atividades de Lula foi sua participação na reunião de cúpula dos Brics, realizada na África do Sul. Nesse encontro, os Brics aprovaram a entrada de seis novos membros, fortalecendo a cooperação entre países emergentes.

Lula destacou a importância de estabelecer uma maior proximidade com a África, reforçando a colaboração em diversos setores, com ênfase em resultados que se equiparam a acordos com nações mais desenvolvidas. O presidente enfatizou a necessidade de investimentos mútuos e trocas comerciais benéficas para ambas as partes.

“Vamos voltar a fazer financiamento para os países africanos. Vamos voltar a fazer investimento para Angola, que é um bom pagador das coisas que o Brasil investiu aqui. Angola sempre foi um país que nos deu a certeza de que cada dólar investido aqui seria ressarcido. E assim o fez”, discursou.





Lula criticou afastamento do Brasil da África

Durante sua visita, Lula não poupou críticas ao afastamento do Brasil da África nos anos anteriores, ressaltando o potencial de parcerias e colaborações que foram subutilizadas. Sua viagem incluiu também uma rápida passagem por Cabo Verde e uma estadia anterior na África do Sul, a fim de fortalecer os laços diplomáticos e comerciais.

“Muitas vezes, por ignorância, pessoas brasileiras acham que fazer negócio com países ricos é muito melhor, e não se dão conta que os países ricos muitas vezes não querem fazer negócio conosco. Eles querem exportar pra nós produtos de alto valor agregado e querem comprar de nós apenas commodities, soja, minério de ferro, milho e carne”, relatou.

O presidente planeja continuar suas atividades na região, tendo agendada uma visita a São Tomé e Príncipe para participar de uma reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Fonte: Nacional