Brasil vence a Sérvia na estreia da Copa do Catar; Richarlisson faz dois

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador eleito no estado de São Paulo , anunciou nesta quinta-feira (24) a criação de uma “supersecretaria” paulista. Haverá uma união da secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente com a Transportes e Logística.

O ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) vai anunciar nesta sexta-feira (25) o nome do novo secretário, que deve ser algum aliado que atuou junto com ele ao longo do seu trabalho como ministro. Ele também anunciará o secretário da Casa Civil.





A Secretaria de Infraestrutra e Meio Ambiente é responsável pelos recursos hídricos e de saneamento, cuidando da Sabesp, por exemplo. Já a Secretaria de Transportes e Logística é responsável pelas estradas e balsas do estado.

De acordo com o governador eleito, a fusão vai ocorrer porque as duas pastas têm “sinergia”. Ele deve organizar em subsecretarias as as diferentes atividades das diferentes secretarias.

Nomes para a transição da educação

Tarcísio anunciou também os integrante da equipe de transição de governo na área de educação. Dentre os 19 nomes citados, chamou a atenção a falta de pessoas com experiência no ensino público e com carreira consolidada no estado de São Paulo.

Quando eleito, o primeiro nome convocado por Tarcísio para a equipe de transição foi o de Renato Feder, que chefia a pasta de educação do Paraná atualmente. O ex-ministro afirmou, em nota, que todos os “escolhidos [para a equipe, foram] a partir de critérios técnicos, tendo como base pessoas que contribuíram para o plano de governo”.

Outros dois nomes se destacam na equipe de Feder. Um deles é o de Gustavo Garbosa, diretor de tecnologia e informação e responsável pela implementar as plataformas de educação digital para o ensino à distância e transmissão de aulas pela televisão. Além dele, Vinicius Neiva, diretor-geral da secretaria paranaense, foi nomeado para a equipe.

A escolha de tarcísio eleito mostra uma vertente de privatizações no setor educacional, além de parcerias para novas modalidades, bem como o defendido por Feder no Paraná. Ele foi o responsável por fazer alunos da rede pública assistirem aulas na televisão para suprir a falta de professores no estado.

