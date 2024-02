Brasil vence Omã na estreia na Copa do Mundo de Beach Soccer

Na noite desta quinta-feira (15), o Flamengo demonstrou sua força no Campeonato Carioca ao vencer o Bangu por 3 a 0, em uma partida realizada na Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe, válida pela oitava rodada da competição. O resultado colocou o time rubro-negro na liderança da Taça Guanabara, empatado em pontos com o Fluminense, mas levando vantagem no saldo de gols. O Bangu, por sua vez, permanece na décima posição, somando apenas cinco pontos.

O grande destaque da partida foi Pedro, que com um hat-trick, não apenas selou a vitória do Flamengo mas também alcançou a marca de sete gols na temporada e 112 gols pelo clube carioca. O atacante recebeu uma ovação da torcida ao ser substituído no segundo tempo, em reconhecimento à sua brilhante atuação.

O Flamengo iniciou o jogo impondo pressão sobre o Bangu, controlando a posse de bola e forçando o adversário a recuar. A persistência do time da Gávea rendeu frutos logo antes da parada técnica, com Pedro abrindo o placar, fruto da qualidade individual dos jogadores do Flamengo, que souberam encontrar brechas na defesa adversária.

Sob o comando de Tite, o Flamengo apresentou um jogo previsível em certos momentos, especialmente na ligação entre os pontas e laterais. Gerson, deslocando-se mais para o lado direito, e Luiz Araújo, que brilhou na última partida mas encontrou dificuldades nesta, buscaram criar oportunidades, retomando a formação que havia encerrado a última temporada.

O início do segundo tempo foi mais dinâmico, com o Bangu tentando ser mais ofensivo e até dando sustos na defesa rubro-negra. Contudo, o Flamengo, com eficiência, ampliou o marcador com Pedro, contando com a assistência de Luiz Araújo para o segundo gol da noite. Logo após, Bruno Henrique substituiu Araújo, mantendo o nível de ataque da equipe.

A entrada de Gabigol, atendendo aos pedidos da torcida e já com o placar em 2 a 0, agitou o público. Pedro, aproveitando o bom momento, marcou seu terceiro gol na partida, solidificando a vitória do Flamengo. Apesar do placar desfavorável, Gabriel Leite, goleiro do Bangu, destacou-se com importantes defesas, evitando um placar ainda mais elástico.

Com esse triunfo, o Flamengo segue firme na busca pelo título da Taça Guanabara, enquanto o Bangu terá de reagrupar e buscar recuperação nas próximas rodadas do Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 X 3 FLAMENGO

Data e hora: 15 de fevereiro de 2024, às 21h30

Local: Batistão, Acaraju (SE)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão e Lucas Castro dos Santos

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Renatinho (BAN), Igor Jesus (FLA)

Gols: Pedro (aos 24 minutos do primeiro tempo), Pedro (aos 12 minutos do segundo tempo), Pedro (aos 28 minutos do segundo tempo)

Bangu: Gabriel Leite; Saulo (Yaya Banhoro), Lucas Araújo, Victor Oliveira, Felipe Soares, Erick Daltro, Renatinho (Walney), Raphael Augusto, Adsson (Baltoré), João Victor (Ronald) e Anderson Lessa (Edgar Neto). Técnico: França Júnior.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus (Rayan Lucas), Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Victor Hugo). Técnico: Tite.







Fonte: Esportes