Brasil vence Venezuela e busca vaga olímpica contra Argentina

Desfalcado, o Vasco da Gama conseguiu afastar a má fase e conquistou uma importante vitória nesta quinta-feira (08.02), por 1 a 0 sobre o Audax. A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca, foi disputada em Manaus, no Amazonas.

Mesmo sem contar com seus principais jogadores, o time cruzmaltino dominou o jogo de ponta a ponta, criando as melhores oportunidades. O gol da vitória foi marcado pelo atacante David, no primeiro tempo, após receber um passe de Galdames. No segundo tempo, o camisa 7 teve a chance de marcar seu segundo gol, mas acabou acertando a trave.

Com esse resultado, o Vasco interrompe uma sequência de três jogos sem vitória e alcança os 12 pontos, o que lhe permite entrar no G4 e ultrapassar o Botafogo na tabela de classificação. Já o Audax continua na lanterninha e ainda não conseguiu pontuar no Campeonato Carioca.

Apesar dos desfalques, os jogadores do Vasco mostraram muita garra e determinação em campo. Mesmo sem contar com suas principais peças, o time soube se impor diante do Audax e criar várias oportunidades de gol. O técnico e a torcida cruzmaltina comemoram a atuação consistente da equipe.

O próximo desafio do Vasco será um clássico contra o Fluminense, marcado para a próxima quarta-feira, no Estádio do Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Espera-se mais um jogo difícil, mas a equipe está confiante em manter o momento positivo e buscar mais três pontos.

Já o Audax terá pela frente a Portuguesa-RJ, em confronto marcado para o dia seguinte ao clássico vascaíno. A equipe precisa urgentemente pontuar no campeonato e buscar uma reação para sair da última colocação.

O técnico do Vasco ressaltou a importância dessa vitória e elogiou a dedicação dos jogadores em campo. Mesmo com vários desfalques, o time mostrou união e superação para conquistar o resultado positivo.

A expectativa é de que o Vasco continue se dedicando nos treinamentos e buscando evoluir jogo a jogo, para garantir uma boa campanha no Campeonato Carioca e conquistar a tão sonhada vaga nas fases finais da competição. A torcida vascaína espera que essa vitória seja um ponto de virada e que o time possa se consolidar nas primeiras colocações.

Fonte: Esportes