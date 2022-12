Brasil x Camarões: prévia do jogo, notícias das equipes e transmissão

Camarões e Brasil se encontram pela terceira vez na fase de grupos de uma Copa

A equipa africana vem de empate com a Sérvia, enquanto os brasileiros batem à Suíça

Em seis confrontos, os camaroneses só venceram a Seleção uma vez

Depois de sofrer a oitava derrota consecutiva em Copas do Mundo na vitória contra a Suíça, Camarões manteve as esperanças de classificação para as oitavas de final arrancando um empate da Sérvia (3×3) graças à entrada enfrentada pelo atacante Vincent Aboubakar. O Brasil, por sua vez, já tem presença observada nos mata-matas. Após vencer a Sérvia no primeiro jogo com dois gols de Richarlison, a Seleção passou pela Suíça com gol de Casemiro. A maior preocupação brasileira continua sendo o tornozelo direito do astro Neymar, contundido na partida com os serviços. No lado camaronês não há o que calcular: é vencer ou vencer os pentacampeões mundiais para sonhar com a vaga na segunda fase.

Data e horário

Sexta-feira, 2 de dezembro, às 16h de Brasília (19h de Lisboa, 22h de Doha)

Tite cobra arbitragem por rodízio em Neymar e elogia elenco Local

Estádio Lusail

arbitragem

Árbitro: Ismail Elfath (EUA) Auxiliares: Kyle Atkins e Corey Parker (EUA)

Prováveis ​​escalações

Brasil: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro; Rodrygo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior; Gabriel Jesus Suspenso com o próximo cartão amarelo: Fred

Camarões: Devis Epassy; Collins Faï, Nicolas Nkoulou e Jean-Charles Castelletto; Nouhou Tolo, André-Frank Zambo Anguissa, Pierre Kunde e Martin Hongla; Karl Toko Ekambi e Eric Maxim Choupo-Moting; Vincent Aboubakar Suspensos com o próximo cartão amarelo: Nicolas Nkoulou, Christian Bassogog e Collins Faï

Histórico do confronto

Esta será a terceira vez que Brasil e Camarões se enfrentam em Copas do Mundo. Os dois encontros anteriores também aconteceram na fase de grupos. Em 1994, os brasileiros venceram por 3 a 0 – o atual técnico da seleção camaronesa, Rigobert Song, esteve em campo naquela ocasião. Com apenas 17 anos à época, ele acabou recebendo um cartão vermelho direto no segundo tempo. Vinte anos mais tarde, na edição do Brasil 2014, os donos da casa se impuseram por 4 a 1 graças a dois gols de Neymar, um de Fred e outro de Fernandinho. Joël Matip descontou para a equipe africana.