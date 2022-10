Adolescente fere a tiros três estudantes de escola pública do Ceará

O Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil, promovido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), encerra a votação para escolha das músicas classificadas à semifinal no próximo dia 10 de outubro. Por votação popular, o público escolherá uma obra por categoria e vota quantas vezes quiser no site do festival.

A música que conquistar a preferência pela internet garante vaga na disputa da semifinal com outras três concorrentes determinadas pela Comissão Julgadora na próxima etapa do festival. O anúncio das canções selecionadas para a nova fase da competição está previsto para o dia 11 de outubro.

Programação apresenta 100 obras classificadas

As 100 músicas qualificadas após o final das inscrições podem ser acompanhadas pela audiência na programação da Rádio Nacional e da Rádio MEC de acordo com o perfil da emissora. O público também confere as faixas habilitadas e ouve essas composições no próprio site do festival para fazer sua opção.

A votação para definir as semifinalistas do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil está aberta desde 25 de setembro. Naquela data, a EBC, organizadora da iniciativa, celebrou o Dia Nacional do Rádio com o lançamento da nova versão do site EBC Rádios.

A efeméride marcou, ainda, a divulgação das produções classificadas em quantidade proporcional a de candidatas entre as inscritas em cada uma das cinco categorias. O júri selecionou 48 obras de Música Popular, 20 de Instrumental, 15 de Clássica, 10 de Infantil e sete de Regional.

É a primeira vez que o festival une a Rádio MEC e Rádio Nacional, duas tradicionais emissoras públicas geridas pela EBC. O objetivo é descobrir novos talentos musicais e estimular o lançamento de projetos inéditos.

Critérios de seleção e o voto popular

Os artistas puderam inscrever até dois trabalhos por categoria no Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil. As composições devem ser inéditas e em português. Na categoria regional, os autores de Tabatinga (AM) e da Tríplice Fronteira podem participar com canções em espanhol e em diferentes idiomas indígenas.

A análise do júri para fazer a seleção considera critérios como a qualidade artística da obra (música, letra, partitura e interpretação), a originalidade e a qualidade da gravação. A Comissão Julgadora é formada por personalidades de notório saber ou em atividade na área musical e profissionais da EBC.

O anúncio das obras que seguem na disputa da semifinal ocorre em 11 de outubro. As composições permanecem com janela na programação da Rádio Nacional e da Rádio MEC. A votação popular inicia e dura até 4 de novembro para determinar uma das concorrentes de cada categoria que alcança a final.

A divulgação das 15 músicas finalistas – três por categoria, sendo cinco definidas pelo público e dez escolhidas pela Comissão Julgadora – será anunciada no dia 5 de novembro. As obras continuam na programação das emissoras até o dia 6 de dezembro, quando as ganhadoras serão conhecidas.

Reconhecimento e premiação

As músicas habilitadas para a final concorrem aos prêmios em um show na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. O evento marca a decisão do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil. Os artistas vencedores têm o talento reconhecido com a entrega dos troféus em cada categoria.

Os laureados recebem os seguintes títulos: Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Clássica, Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Instrumental, Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Infantil, Prêmio Rádio Nacional de Melhor Música Popular e Prêmio Rádio Nacional do Alto Solimões de Melhor Música Regional.

Os autores das obras inscritas no festival autorizam a execução na grade da Rádio MEC e Rádio Nacional, além de permitir a veiculação nas emissoras afiliadas que integram a Rede Pública de Rádios, bem como nos demais veículos da EBC, como a TV Brasil, e suas plataformas digitais.

Cronograma do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil

25/09 a 10/10 – Período de veiculação das músicas classificadas

25/09 a 10/10 – Votação popular para definir semifinalistas nas emissoras

11/10 – Divulgação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Período de veiculação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Votação popular para definir uma música finalista por categoria

05/11 – Divulgação das músicas finalistas

05/11 a 06/12 – Período de veiculação das músicas finalistas

06/12 – Divulgação dos vencedores

