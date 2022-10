Alzheimer é tema do Sem Censura desta segunda-feira

O tema do programa Sem Censura desta segunda-feira (31) é o Alzheimer, transtorno neurodegenerativo progressivo que compromete as capacidades motoras e mentais do paciente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 70% das 55 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de algum tipo de demência, sejam acometidas pela doença. Para falar sobre o assunto, a jornalista Marina Machado recebe o médico Rafael Almeida de Oliveira.

Oliveira é geriatra, graduado em medicina em 2003 pela Faculdade Técnico Educacional Souza Marques do Rio de Janeiro. Fez residência em geriatria nos Estados Unidos e tem passagens pelo Centro Médico John Hopkins, e Mount Sinai, de Nova Iorque. É especialista em clínica médica e geriatria pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, e em medicina interna e geriatria pela American Board of Internal Medicine (ABIM). Desde 2014, trabalha no Hospital de Base do Distrito Federal na enfermaria de ortopedia e traumatologia. É vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.