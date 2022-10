AM: banhistas encontram esqueleto humano em praia de Manaus

Reprodução/redes sociais Banhistas encontram ossada humana e Manaus

Pessoas que se banhavam na praia de Ponta Negra, em Manaus (AM), encontraram parte de uma ossada humana no mar. As imagens foram registradas por banhistas na tarde do último domingo (10).

Um homem que estava com os filhos na praia encontrou, inicialmente, apenas a perna do esqueleto . No momento, o cidadão saiu da água com as crianças, mas posteriormente voltou para buscar a parte do corpo.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado e, após realizar uma varredura no rio, em frente à praia, um grupo de seis oficiais encontrou o restante do esqueleto humano. A principal suspeita é que o esqueleto seja de uma vítima de afogamento.





Um Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) aponta que o corpo foi achado às 14h55.

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, afirma que a ossada foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de DNA. Não há previsão para a finalização da análise, dado que trata-se de um processo muito detalhado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional