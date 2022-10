Amazonas registra segundo desabamento de ponte na BR-319

A ponte sobre o Rio Autaz Mirim, localizada no KM 25 da BR-319, no município Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, desabou neste (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia já estava interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e não há registro de feridos.

Em nota à imprensa, a PRF informou que, junto aos órgãos responsáveis, as causas do desabamento estão em investigação. Além disso, estão sendo estudadas medidas para reestabelecer o tráfego de veículos e a passagem de pedestres na localidade, de maneira emergencial.

Essa é a segunda ponte que desaba na região. No final , a ponte sobre o Rio Curuçá, também em Careiro da Várzea, provocou a morte de pelo menos três pessoas e ferimentos em 14, informou o Corpo de Bombeiros. Veículos afundaram no rio depois que a ponte despencou na manhã do dia 28.