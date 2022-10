Apesar do sol, tempo segue instável em São Paulo e chuvas devem voltar

Roberto Parizotti – 28.09.2022 Chuva em São Paulo, na Avenida Paulista, região Trianon/MASP

Nos últimos dias, o tempo tem sido instável no estado de São Paulo , com períodos alternados de sol e chuva. Apesar de o sol aparecer forte e os termômetros subirem um pouco nesta quinta-feira (20), a instabilidade deve se intensificar nos próximos dias.

De acordo com o Climatempo, a incidência de uma área de baixa pressão sobre a região Sul do Brasil deve provocar uma nova frente fria.

Hoje, na Grande São Paulo , a tarde ainda será de muito calor, que pôde ser sentido desde o início da manhã. No entanto, há previsão de pancadas de chuva forte no estado, principalmente nas áreas próximas ao Paraná .

Embora a capital paulista tenha amanhecido com nuvens, o sol apareceu forte em São Paulo , que ainda tem as temperaturas em elevação. A máxima para hoje, segundo o instituto, é de 30ºC, com mínima de 17ºC.

Apesar das altas temperaturas, entre a tarde e o início da noite, há potencial para chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas.

Já nesta sexta (21), uma frente fria deve mudar o tempo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) , o dia vai começar com chuvas que variam de intensidade, mas há previsão até mesmo para alagamentos. O clima deve melhorar durante a tarde, fazendo com que o sol apareça.

Os termômetros variam entre 19ºC e 25ºC.

No estado, pancadas de chuva de nível médio a forte devem se espalhar por São Paulo amanhã. Conforme o Climatempo, há alerta de risco para o oeste, centro-sul e região da Serra da Mantiqueira. Esses locais podem acumular grandes volumes de chuva em um curto período de tempo, além das chances de ventos fortes.

A partir de sábado (22), a instabilidade climática começa a se afastar de São Paulo — que terá uma massa de ar seco — e se desloca em direção ao Rio de Janeiro .

Para amanhã, a mínima na capital paulista é de 16ºC e a máxima, de 22ºC. A manhã deve ser de sol com pancadas de chuva e muitas nuvens à tarde. O tempo segue firme durante a noite.

Segundo a Climatempo, no entanto, no sul e oeste do estado, o sol predomina e não chove. No restante do território, há possibilidade de chuvas e ventos de moderados a fortes.

No domingo (23), os termômetros devem variar entre 15ºC e 20ºC. Na capital, a previsão é de tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa. A tarde será de sol com diminuição de nuvens e a noite, será marcada por nebulosidade.

Fonte: IG Nacional