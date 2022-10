Aulas e serviços públicos são retomados em Pontal

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participou na manhã desta sexta-feira do Fórum LIDE ESG “Grupo de Líderes Empresariais”. No evento, o prefeito destacou as ações da Prefeitura com relação à sustentabilidade e o plano de combate às mudanças climáticas. Para ele, a cidade é um exemplo para o Brasil e ao mundo pelos projetos e programas desenvolvidos na área ambiental. “Hoje temos 111 parques e teremos mais 7 num futuro próximo. A nossa cobertura vegetal é de 48,14% de todo o território municipal, bem acima mais do que entidades ambientais internacionais preconizam como meta”, disse o prefeito aos empresários.

Na opinião de Nunes, na questão de sustentabilidade, muitos brasileiros têm que sair do discurso e ir para a prática. “Precisamos sair da bolha e levar para toda a camada da sociedade as questões ambientais. O meio ambiente e a agenda climática estão presentes no Plano Diretor e estão presentes na nossa discussão no dia a dia”, completou.

Como exemplo de ação concreto, o prefeito citou a instituição do Plano de Ação Climática do Município (PlanClima SP) e o incentivo à utilização de energias renováveis. “Temos a frota de 13 mil ônibus que deverá ter parte dela movida a motores elétricos. Além disso, vamos devolver um valor de até R$ 3,2 mil do IPVA para aqueles que possuem carro elétrico e esses motoristas estão isentos do rodízio municipal.

O prefeito aproveitou o Fórum do Lide para divulgar medidas que a Prefeitura desenvolve com relação à sustentabilidade como a a continuidade da ampliação das áreas verdes em todas as regiões da cidade com a entrega de parques municipais como o de Paraisópolis e do Parque Augusta Bruno Covas, na região central, que em 10 meses recebeu cerca de 1 milhão de visitantes. “Já alcançamos 111 parques na capital paulista e temos previsão de entregar outros sete até o final desta gestão, em 2024.

Outra ação ambiental é a vinculação das 77 metas da gestão que atendem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a redução dos gases de efeito estufa. São Paulo sediou a Virada ODS com atividades culturais, educativas, feira de negócios, hackathon e um congresso internacional para atrair novos negócios e parcerias internacionais para construção de uma São Paulo mais verde, inteligente e inclusiva, além de engajar a população paulistana nos ODS da ONU para 2030. “Foi uma experiencia muito boa e exemplar para a cidade, para o Brasil e para o mundo”, considerou o prefeito.

Parcerias

A Prefeitura de São Paulo, com o objetivo de promover um desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável, tem promovido eventos e firmado parcerias cujo foco é a realização de projetos relacionados à gestão de espaços públicos verdes, à ação contra as mudanças climáticas, a redução da emissão de carbono e a conservação da biodiversidade, assim como a recuperação dos ecossistemas.

Ao mesmo amplia a inserção de São Paulo nas principais entidades que promovem debate a sustentabilidade e os efeitos da mudança climática no nosso planeta como ICLEI – Rede de Governos Locais pela Sustentabilidade, a C40, a Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) e a Fundação Ellen MacArthur. As relações internacionais da capital paulista visam consolidar o município como uma Capital Verde.

Fonte: IG Nacional