Capital paulista recebe 12ª Virada Sustentável

A Prefeitura de São Paulo , em parceria com Associação Paulista de Recreação, Esporte e Lazer (APREL) promove, a partir desta sexta-feira (4), e até 27 de novembro, o primeiro torneio de eSports (competição de jogos eletrônicos), a e-Copa SP, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, na Zona Oeste da capital. O evento, com entrada gratuita, é mais um passo na direção de transformar um dos principais palcos do futebol brasileiro também em sede de eSportes.

As inscrições para e-Copa SP 2022 podem ser realizadas pelo site (www.ecopa.com.br) até 6 de novembro. Para se cadastrar basta ter 16 anos ou mais. As partidas da fase classificatória, nas disputas em importantes modalidades de jogos da atualidade como CS:GO, FIFA, FreeFire e Fortnite, serão realizadas on-line, de 7 a 13 de novembro e as finais, presenciais, no Pavilhão Pacaembu, nos dias 25, 26 e 27 deste mesmo mês. Serão distribuídos R$ 200 mil em prêmios e a iniciativa visa fomentar o setor de eSPORTES no Brasil, abrindo a participação para jogadores iniciantes e intermediários, além de times profissionais.

A e-Copa SP será a primeira ação de eSPORTS realizada no Pacaembu desde o início da operação sob gestão da Concessionária Allegra Pacaembu, que começou em janeiro de 2020. A partir de 2024, com a reinauguração do complexo, esse e outros torneios do universo gamer poderão ser sediados numa das maiores arenas de eSPORTS para “Battle Royale” (_batalha real em português. Jogo eletrônico que mistura elementos de exploração, sobrevivência e procura de equipamentos e armas_) do mundo, que estará localizará embaixo da arquibancada Leste do estádio.

“Teremos uma arena com configuração inédita, a capacidade de público será para até 2 mil pessoas sentadas e contaremos com mais de 700 m² de painéis de LED. Estamos muito felizes de receber a e-Copa SP 2022, que é um prelúdio do que teremos a partir de 2024 no Pacaembu. Estamos de portas abertas para receber a comunidade gamer”, afirma Eduardo Barella, CEO da Allegra Pacaembu.

Sobre o Allegra Pacaembu

O Allegra Pacaembu é a concessionária que, em 25 de janeiro de 2020, assumiu a gestão do Complexo Esportivo do Pacaembu por 35 anos. A concessionária prevê investir mais de R$ 600 milhões no bem público tombado, entregando de volta à cidade um equipamento totalmente restaurado e modernizado, respeitando sua história e amplificando seu significado.

Pavilhão Pacaembu

Uma estrutura provisória, erguida em parte do campo de futebol para a realização de eventos. Assim será o Pavilhão Pacaembu. O espaço possui 5 mil metros quadrados, capacidade para até 9 mil pessoas e tratamento acústico para impedir a propagação do som para fora do complexo. O local ficará montado apenas durante as obras de reforma, modernização e restauro garantindo, assim, a recomposição do gramado no segundo semestre de 2023 e sua reinauguração ao final das intervenções.

e-Copa São Paulo 2022 – De 4 a 27 de novembro Inscrições: www.ecopa.com.br – até 6 de novembro Cerimônia de abertura – 4 de novembro Horário: 18h Atrações: Medellin Rubro-Negro X Crias e show de MC Guimê Local: Pavilhão Pacaembu – Praça Charles Miller Entrada gratuita, mediante reserva de ingresso Mais informações no site: www.ecopa.com.br

Fonte: IG Nacional