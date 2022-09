Com cobertura eleitoral, audiência da Agência Brasil sobe 39%

A Agência Brasil registrou 4,8 milhões de usuários no mês de agosto, um aumento de 39% em relação ao mês anterior. Com o início da campanha eleitoral, no dia 16 de agosto, os destaques do mês foram a cobertura de temas relacionados às eleições 2022, como a publicação de matérias sobre o perfil dos candidatos à Presidência e aos governos estaduais.

A Agência Brasil já impactou mais de 37 milhões de usuários em 2022. Além disso, no mês de agosto quase 12 mil sites replicaram 40.941 matérias diferentes, o que gerou mais de 33 milhões de visualizações em outros sites. O site da Agência Brasil acumula 101 milhões de visualizações em 12 meses. Em outros sites, as matérias da Agência Brasil tiveram 256,4 milhões de visualizações no mesmo período. Com isso, o total de visualizações chega a 357,59 milhões.

A medição é feita pelas ferramentas Google Analytics e ABTracker 2.0, que considera o acesso às páginas da própria agência pública de notícias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Com o início da campanha eleitoral, a Agência Brasil passou a acompanhar, diariamente, as atividades de agenda de todos os candidatos à Presidência. “A Agência Brasil tem um papel relevante no jornalismo brasileiro. Os números provam que estamos no caminho certo de bem informar a sociedade sobre o que é notícia no Brasil e no mundo. Agora, com as eleições 2022, o trabalho destes profissionais se torna ainda mais relevante para que os leitores conheçam seus direitos, deveres e, principalmente, as propostas daqueles que se candidatam ao pleito”, disse o diretor-presidente da EBC, Glen Valente.

Clique aqui para conferir a cobertura eleitoral da Agência Brasil.

Para a diretora de Jornalismo da EBC, Sirlei Batista, “esse é o resultado de um trabalho que vem sendo construído dia a dia e é feito por uma equipe valorosa”. “O tema eleições desperta o interesse dos cidadãos que buscam e encontram na Agência Brasil informações confiáveis e isentas”, disse.