Com painéis e pocket shows, Boogie Week celebra a cultura preta em SP

Abrindo o mês da Consciência Preta, a segunda edição da Boogie Week será realizada na próxima terça-feira (1º), na capital paulista, promovendo uma série de shows, espetáculo teatral, feira literária, stand up e palestras.

A ideia da Boogie Week é oferecer acolhimento à pluralidade de experiências negras e estimular a construção coletiva entre pessoas pretas.

“A programação se abre para todas as culturas, não é direcionada a um só tipo de arte. Mas, é claro, na nossa cultura preta, a música é a base e está em todos os espaços. A música permeia todas as obras, e não poderia faltar na semana de cultura preta”, disse Eliane Dias, porta-voz e idealizadora do projeto.

Em sua proposta central, o festival pretende ainda equiparar a presença entre homens e mulheres negros que estão à frente do projeto.

“Já passou da hora de darmos às mulheres pretas o devido respeito, porque estamos em 2022 e ainda somos a base da sociedade brasileira, ganhamos muito menos que qualquer outro profissional, tanto monetariamente como no sentido da visibilidade”, completou Eliane.

Organizado pela produtora Boogie Naipe, o evento tem início com um painel que vai discutir os desafios e as oportunidades da música preta. Já no segundo papo, as cantoras Tati Quebra Barraco, Jup do Bairro e a dermatologista Katleen Conceição vão debater a autoestima negra. Uma terceira mesa, marcada para ter início às 17h50, vai discutir o empreendedorismo.

Nos intervalos das palestras acontecem os pocket shows dos artistas Karen Francis e Rincon Sapiência.

Na entrada do evento, antes da abertura oficial, o público ainda poderá ver uma exposição de Uberê Guelé, artista responsável pela identidade visual do festival. Também haverá uma feira de literatura preta.

O evento é gratuito e será realizado no Auditório Ibirapuera, que fica dentro do Parque Ibirapuera. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Boogie Week (@boogieweek).