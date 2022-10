Defesa Civil atualiza número de pessoas afetadas por chuvas no Paraná 

As fortes chuvas que atingiram o Paraná no início da semana passada afetaram ao menos 16.252 pessoas em 35 cidades do estado. O balanço, que ainda não é definitivo, consta do mais recente boletim da Defesa Civil estadual, divulgado no fim da tarde de ontem (16).

Segundo o órgão, ao menos 176 pessoas permanecem desalojadas em seis cidades paranaenses (Bom Sucesso do Iguaçu; Coronel Vivida; Dois Vizinhos; Francisco Beltrão; Pato Branco e Salgado Filho). Além disso, foram registradas cinco mortes em consequência das chuvas dos últimos dias 10 e 11 e uma pessoa segue desaparecida desde então.

No total, 2.267 paranaenses foram desalojadas, ou seja, tiveram que deixar suas casas temporariamente e se hospedar na casa de parentes, amigos ou em hotéis ou pousadas. Outras 226 pessoas desabrigadas tiveram que ser acolhidas em abrigos ou albergues.

Em todo o estado, as enxurradas, inundações, alagamentos e vendavais que se seguiram aos temporais causaram danos estruturais em ao menos 1.409 residências. As fortes chuvas também comprometeram a infraestrutura urbana. Deslizamentos de pedras motivaram a interrupção do tráfego de veículos em um trecho da BR-277, próximo à cidade de Morretes, e problemas com o fornecimento de energia elétrica e de água tratada foram registrados em várias áreas.

Na última sexta-feira (14), o governador em exercício Darci Piana decretou situação de emergência no oeste, centro-sul e sudeste do estado. Com o decreto, órgãos públicos estaduais podem contratar bens e serviços necessários à reparação dos estragos em regime de urgência, ou seja, sem a obrigatoriedade de realizar processos licitatórios.

“Existem problemas em estradas vicinais; crianças não estão conseguindo ir à aula e a população tem dificuldade de acesso a recursos básicos. A proposta é que esse decreto diminua a burocracia para que equipes do estado possam recuperar esses locais o mais rápido possível”, disse Piana.

Uma das cidades mais afetadas, Pato Branco, também decretou situação de emergência. Segundo a prefeitura, em apenas dois dias (10 e 11) choveu o equivalente a mais de 300 milímetros, causando enxurradas em vários pontos da área urbana e rural. Só no município 295 pessoas foram afetadas, das quais 24 ficaram desalojadas.

Duas crianças que viajavam com seus pais foram arrastadas pela força da correnteza de um córrego que a família tentava transpor, de carro. O corpo de uma delas, um bebê de oito meses, foi encontrado neste domingo (16). A outra filha do casal, uma menina de sete anos, segue desaparecida. Equipes da secretaria municipal de Assistência Social distribuíram marmitas, lonas, cobertores e cestas básicas para 73 famílias afetadas pelas consequências das chuvas.

De acordo com boletins divulgados hoje (17) pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol predomina em grande parte das regiões paranaenses, mas há maior concentração de nuvens entre as regiões sul e leste do estado, onde o dia começou com muita nebulosidade e registro de chuviscos ocasionais. Nas demais regiões, as temperaturas encontram-se em elevação, com os termômetros tendo chegado a 30º C no noroeste do estado às 11 horas.