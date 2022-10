Deputada vai ao STF para investigar Bolsonaro após ‘pintou um clima’

No Brasil existem cerca de 57 milhões de voluntários ativos. Durante a pandemia da Covid-19, cerca de 47% deles passaram a fazer mais atividades, apesar do isolamento social. Os dados são da Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021. Tendo isso em vista, construir uma rede para unir quem quer colaborar a quem precisa de ajuda é um dos objetivos do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, conhecido como Pátria Voluntária.

A iniciativa é o elo entre as partes. Com soluções integradas, voluntários se conectam com iniciativas que atendem pessoas que precisam de trabalho voluntário ou empresas que querem doar. “Então se você tem um vizinho ou uma comunidade vizinha que precisa de ajuda, mas você não consegue ajudar sozinho, através do programa a gente consegue unir mais pessoas para que a gente leve um apoio efetivo. Nós conseguimos conectar, por isso que é tão importante”, explicou a secretária-executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Pollyana Andrade, em entrevista ao programa Brasil em Pauta que vai ao ar neste domingo (16), na TV Brasil, às 22h30.

Criado em 2019, o programa visa incentivar a participação de brasileiros em atividades voluntárias, especialmente aquelas voltadas a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. De forma articulada, a iniciativa busca reunir governo, setor privado e organizações da sociedade civil em uma rede de apoio a quem mais precisa.

Durante a entrevista, a secretária-executiva explicou que o Pátria Voluntária trabalha com cinco eixos: acessibilidade, voluntariado, engajamento social, transformação social e ajuda humanitária.

“Nós trabalhamos com o voluntariado, ajuda humanitária, sempre que acontece uma situação de catástrofe ou emergência no país o programa Pátria Voluntária entra também junto com todos os Ministérios do Governo Federal e as unidades estaduais e municipais. Nós entramos com essa parte da conexão entre doações e pessoas que precisam de doações. Trabalhamos com transformação social, também temos projetos sociais em várias regiões do país. Na frente de engajamento social temos nossas campanhas, o Natal Solidário, várias campanhas ao longo do ano e algumas específicas também que nós abrimos mediante algumas necessidades”, detalhou.

Voluntariado e a Covid-19

Em 2018, o IBGE divulgou a PNAD Contínua, que indicou que cerca de 6,5 milhões de pessoas faziam trabalho voluntário no país naquela época. Este ano foi divulgada a Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021, conduzida pelo Instituto Datafolha, que mostra um número superior: 57 milhões de voluntários ativos hoje no Brasil.

“O contexto da pandemia trouxe muito aprendizado. A colaboração, você doar um tempo a alguém, isso foi muito evidente no período da pandemia, quando a gente tinha muitas pessoas isoladas e, muitas vezes, você precisava dispor de algum tempo, algo simples, para ajudar seu vizinho, ajudar o idoso que não podia sair de casa, que não podia comprar o remédio, isso ativou muito o espírito de solidariedade”, explicou a secretária-executiva. “Coisas pequenas e simples, mas que geraram essa mudança nas pessoas e são trabalho voluntário também”, completou.

Saiba como se cadastrar

O cadastro no Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado é realizado por meio deste link. Você pode se cadastrar como “Líder de Instituição” ou “Voluntário”, basta preencher o formulário com seus dados pessoais. Com o cadastro concluído, você receberá um e-mail de confirmação com um link para primeiro acesso.

“O povo brasileiro já é solidário, então para que um programa para incentivar a solidariedade? É porque nós conseguimos conectar quem quer doar com quem precisa de ajuda”, enfatizou Pollyana Andrade.

Confira a entrevista completa no programa Brasil em Pauta que vai ao ar neste domingo (16) às 22h30.

Clique aqui e saiba como sintonizar a TV Brasil.