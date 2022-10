Detran-RJ lança solicitação simplificada de segunda via da CNH

O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) lança hoje (25) um processo simplificado para pedir a segunda via da carteira nacional de habilitação (CNH). A solicitação será feita de forma totalmente virtual, pelo Posto Digital do Detran-RJ, eliminando a necessidade de o usuário agendar o atendimento presencial. O cidadão só terá de comparecer à unidade do Detran de sua escolha na hora de receber o novo documento.

Para fazer o pedido pelo Posto Digital, o cidadão não poderá fazer qualquer mudança de dados cadastrais, pois o sistema do Detran-RJ vai aproveitar a foto e os dados biométricos registrados no órgão para produzir nova cópia impressa e digital do documento. Se quiser fazer alteração de dados, o requerente terá de comparecer a um posto.

“Com a segunda via de CNH simplificada, o Detran-RJ dá mais um importante passo para facilitar a vida dos usuários, tornando os serviços mais rápidos e acessíveis”, disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

A segunda via de CNH é solicitada em casos de extravio, dano ou rasura, e roubo ou furto do documento original, sempre dentro do prazo de validade. No Posto Digital, será obrigatório indicar o número do Documento Único de Arrecadação do Detran-RJ (Duda) pago pelo serviço de segunda via (código 214-3, no valor de R$ 173,03).

Os usuários que tiverem direito à isenção da taxa continuarão agendando o atendimento presencial. É o caso das vítimas de furto ou roubo que apresentarem o registro de ocorrência, além de idosos. Vítimas de furto podem optar por requerer a segunda via no Posto Digital se pagarem o Duda.

O documento original precisa ter sido emitido no estado do Rio de Janeiro. Condutores com a última CNH emitida em outro estado devem solicitar a averbação da habilitação antes de requerer o documento. Para obter a segunda via de CNH não é necessário fazer exame médico.

Passo a passo