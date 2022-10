É Tudo Brasil leva ao ar entrevista com Nicolas Behr na Rádio Nacional

A Rádio Nacional comemora o Dia do Poeta nesta quinta-feira (20) com uma entrevista inédita com Nicolas Behr durante o programa É Tudo Brasil, às 16h. Em conversa com a jornalista Ana Pimenta, o autor fala sobre a relação entre a música e a poesia.

Conhecido como poeta de Brasília, Nicolas Behr possui uma vasta produção poética. Ativo na literatura desde a década de 1970, quando mudou-se de Cuiabá para a capital do país, o escritor aborda em muitas de suas obras a estranheza e os encantos de Brasília e a relação com a cidade.

A poesia de Nicolas Behr ultrapassou as fronteiras da literatura e chegou à música. Nicolas é autor de Travessia do Eixão, poema que virou canção e foi eternizado por bandas como Liga Tripa e Legião Urbana.

O poeta é associado à geração mimeógrafo, movimento cultural e artístico brasileiro inserido no contexto da poesia marginal ou marginália, que ocorreu no Brasil imediatamente após a Tropicália, durante a década de 1970. A geração mimeógrafo também se expressou através da música, do cinema e da dramaturgia, sendo a sua produção poética a mais lembrada, possivelmente por ser a mais adequada às restrições de suporte impostas pela página mimeografada.

