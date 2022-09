EBC aumenta a cobertura no Amazonas e Piauí

A programação da TV Brasil poderá ser transmitida, em breve, para as cidades de Careiro da Várzea (AM) e São Paulo de Olivença (AM), por meio da afiliada TV Encontro das Águas. A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) de rádio aumentará a cobertura para Queimada Nova (PI), a partir de parceria na localidade que trata da implantação e transmissão de canal educativo.

As portarias do Ministério das Comunicações que autorizam a transmissão preveem o serviço de radiodifusão com finalidade educativa.

Nos municípios de Careiro da Várzea e São Paulo de Olivença, a programação da TV Brasil RNCP, produzida pela EBC, proporcionará acesso a conteúdos de qualidade ao público das regiões, a partir do canal virtual 2.1.

Em Queimada Nova, a empresa pública recebeu permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora, através do canal 203, por meio da frequência 88,5 FM. A operação das estações terá início após autorização para uso da radiofrequência e emissão da licença de funcionamento pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“Ao ampliar o alcance da programação de seus veículos com a transmissão de conteúdos relevantes e de qualidade, a EBC aumenta ainda sua capacidade de cobertura, atingindo cada vez mais localidades no Brasil para formação educativa e cultural do cidadão”, destaca o presidente da EBC, Glen Valente.

O serviço de radiodifusão educativo, tanto de sons e imagens (TV) quanto em frequência modulada (FM), tem o objetivo de promover a educação, cultura e conhecimento, além de informar os cidadãos sobre os acontecimentos nacional e regional.