Em discurso, Rodrigo Garcia celebra apoio na reta final da campanha

O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), discursou para um público de 5 mil pessoas em São Bernardo do Campo neste domingo (25). A uma semana das eleições, Rodrigo celebra os apoios públicos recebidos e destaca a grande mobilização que vem sendo feita por apoiadores, como deputados, prefeitos e vereadores, que por todo o estado de São Paulo defendem a reeleição do atual governador de São Paulo.

“Nosso time está indo para as ruas pedindo a comparação da nossa candidatura com a candidatura dos nossos adversários, mostrando o que a gente fez por São Paulo, mas principalmente mostrando as minhas propostas para o futuro de São Paulo”, disse Rodrigo Garcia. “Estou muito confiante, muito feliz e tenho a convicção de que nós vamos chegar no segundo turno e ganhar essas eleições”, destacou. O atual governador do estado garantiu presença no debate que será promovido pela TV Globo terça-feira (27) com os candidatos a governador. E garantiu agenda intensa nos próximos dias para destacar todos os seus planos e projetos para o estado. “As pessoas, na hora que estiverem à frente da urna eletrônica, vão analisar tudo que foi tudo feito em São Paulo, analisar o que estamos fazendo e não tenho dúvida que nesse momento de reflexão, nós vamos ter o voto de confiança da população para os próximos quatro anos”, destacou.

Rodrigo Garcia pediu empenho dos apoiadores na reta final. “Vamos compartilhar nosso material, pedir para seguir a gente nas redes sociais, falar sobre as nossas propostas, do nosso compromisso para o futuro de São Paulo”, frisou. O governador lembrou que suas propostas são “factíveis”. “Meus adversários prometem tudo e não vão entregar nada pra população, porque não sabem administrar, não sabem a realidade do estado de São Paulo”, citou. “Estou muito otimista para a gente poder chegar no domingo e celebrar a ida para o segundo turno”.

Alvo de ataques

Rodrigo Garcia lembrou ainda que foi o primeiro candidato alvo de ataques nesta campanha eleitoral. “Aliás, eles só atacam a mim porque sabem do nosso potencial de votos, sabem que indo para o segundo turno, nós vamos vencer as eleições. O PT está se alimentando do candidato da família Bolsonaro, o candidato da família Bolsonaro se alimentado do candidato do PT, porque os dois querem ir para o segundo turno para tentar ganhar do outro”, afirmou.

Fonte: IG Nacional