Embraer está com inscrições abertas para 300 vagas de estágio

Estão abertas, até o dia 14 de outubro, inscrições para 300 vagas de estágio na Embraer previstas para 2023. As oportunidades contemplam diversas áreas, com vagas presenciais em São José dos Campos (SP) e também nos modelos híbrido e remoto. Todo o processo seletivo será virtual, possibilitando a participação de pessoas de todo o país.

Podem se candidatar estudantes de nível superior ou técnico que estejam interessados na indústria aeroespacial. Os selecionados receberão bolsa auxílio, vale-transporte, vale-refeição, assistências médica e odontológica.

As vagas se dividem em estágio corporativo, técnico, engenharia e operações, tecnologia e TI. Quem não for admitido na fase atual fará parte do banco de talentos da Embraer.