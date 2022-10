Energisa Rondônia é eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no país

Distribuidora concorreu com empresas de todo Brasil e conquistou a 61º posição

A Energisa Rondônia foi eleita a 61º melhor empresa para se trabalhar no Brasil pela consultoria global Great Place to Work (GPTW). Trata-se de um dos mais importantes reconhecimentos do mundo empresarial. O anúncio aconteceu na noite de ontem, em cerimônia realizada em São Paulo, e a empresa concorreu com companhias de todo o país. O diretor-presidente da concessionária no estado, André Theobald, celebra o reconhecimento, especialmente por estar ocorrendo no mês em que a empresa completa quatro anos de atuação em Rondônia.

“A Energisa é uma das maiores empregadoras do nosso estado, com colaboradores nos 52 municípios. Um time engajado na missão de transformar energia em conforto, em desenvolvimento e em novas possibilidades com sustentabilidade. Valorizamos cada colaborador com respeito e reconhecimento por meio da meritocracia e desenvolvemos programas que incentivam nossos colaboradores a explorarem seu potencial. Estamos muito felizes por esse reconhecimento”, declarou.

Esta não foi a primeira participação da Energisa Rondônia no ranking da GPTW. Ano passado, foi reconhecida como a segunda Melhor Empresa para se Trabalhar na Região Norte do Brasil. Atualmente, a companhia conta com mais de três mil colaboradores diretos e indiretos no estado, sendo uma das principais em geração de emprego e renda. No setor elétrico, se destaca pela inovação, com foco na sustentabilidade, qualidade dos serviços prestados e segurança. A melhoria contínua com a capacitação da mão de obra é um dos pilares tendo sido oferecidas mais de 400 mil horas de treinamentos e parcerias nestes quatro anos da companhia no estado. “Buscamos sempre que o colaborador esteja no centro de todos os relacionamentos e que a credibilidade e o respeito formem a base da confiança entre gestores e equipes, conclui Silvana Santos, consultora business partner de Recursos Humanos da Energisa.