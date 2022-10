“Espero que tenha menor abstenção”, diz Lula antes do debate na Band

Arquivo/Agência O Dia Grávida de 17 anos é socorrida ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, após ser baleada em Manguinhos.

Uma adolescente grávida, de 17 anos, foi baleada durante uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (16).

Segundo informações preliminares, policiais do Batalhão com Cães (BAC) estavam no interior da comunidade realizando um patrulhamento, quando foram atacados por disparos vindos de criminosos na Avenida dos Democráticos. Houve um intenso confronto na região.

Ao fim dos disparos, a jovem foi encontrada com um tiro na barriga. Ela foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos e posteriormente transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio. A direção do hospital informou que a paciente está estável.

Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o momento do tiroteio. Moradores também reclamaram da violência logo no início do dia. Veja o vídeo:





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional