Festival de Música da EBC: classificadas são anunciadas neste domingo

No mês em que o rádio celebra 100 anos no Brasil e no Dia Nacional do Rádio, comemorado neste domingo (25), a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança a nova versão do site EBC Rádios . Disponível no endereço radios.ebc.com.br , a plataforma digital traz uma experiência diferenciada de consumo de áudio na internet.

Com visual mais leve, navegação intuitiva e novas funcionalidades, a página site destaca os conteúdos de áudio das Rádios MEC e Nacional como protagonistas da página. O objetivo é oferecer um site mais moderno, onde o público pode escutar os conteúdos on demand , na hora e no local que quiser.

O presidente da EBC, Glen Valente, conta que a novidade está alinhada à estratégia de intensificar a atuação digital das rádios. “Agora, os usuários podem acessar os conteúdos em áudio produzidos pelas Rádio Nacional e MEC em um só lugar. A ideia é melhorar cada vez mais a experiência do nosso público e fortalecer as nossas emissoras.”

Ao navegar na plataforma, os internautas conseguem acompanhar a programação das emissoras ao vivo, ouvir a íntegra ou trechos dos programas favoritos gravados, ou mesmo acessar playlists e podcasts.

Entre as principais mudanças do EBC Rádios está a disposição mais clara das informações. Outras inovações são a navegação pelo conteúdo oferecido através de categorias específicas, como ‘música’, ‘cultura’, ‘educação’, entre outras. O novo site também oferece uma seção de conteúdos mais acessados e playlists temáticas disponíveis para compartilhamento.

Para resgatar os conteúdos da antiga página, basta acessar o endereço memoria.ebc.com.br . Lá o público pode localizar as informações desejadas através da ferramenta de busca. .

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro : FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica – Star One C2 – 3748,00 MHz – Serviço 3

WhatsApp:

– Rádio Nacional FM: [ callto:(61)%2099989-1201 | (61) 99989-1201 ]

– Rádio Nacional AM: [ callto:(61)%2099674-1536 | (61) 99674-1536 ]

– Rádio Nacional da Amazônia: [ callto:(61)%2099674-1568 | (61) 99674-1568 ]

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro : FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazonas: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz