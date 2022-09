Florestas plantadas no Brasil ocuparam 9,5 milhões de hectares em 2021

Candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB) está distribuindo vídeos em que pede aos eleitores que comparem as trajetórias políticas e obras e serviços entregues pelos candidatos ao Governo do Estado. As mensagens divulgadas nesta sexta-feira (30) contêm conteúdos localizados para cidades da Grande SP, interior e litoral. Na reta final da campanha, Rodrigo reforça a atuação municipalista e o conhecimento técnico sobre cada localidade, além de destacar ações e investimentos da atual gestão.

“Quero que você compare o que eu fiz pela sua cidade e o que os meus adversários não fizeram. Um deles nem sabe onde fica a cidade. O outro não sabe administrar, deixou na capital uma dívida bilionária que o Bruno Covas teve que pagar. Por isso, pessoal, no próximo domingo, com muita humildade eu peço o seu voto de confiança”, diz Rodrigo nas mensagens com duração média de 1 minuto

Nas mensagens, Rodrigo destaca as principais entregas do governo estadual em cada cidade e parcerias com as prefeituras. Os destaques vão desde obras viárias e investimentos em hospitais até novas unidades do Poupatempo e do Bom Prato, criação dos Baeps (Batalhões de Ações Especiais de Polícia) e novas Delegacias de Defesa da Mulher, ampliação de escolas em tempo integral, expansão de serviços de saúde, asfalto novo em estradas, infraestrutura urbana e moradia popular.

Viral

As gravações exigiram mobilização extra da campanha de Rodrigo e ajustes de cronograma para a produção das mensagens dirigidas diretamente aos municípios. Além de vídeos, a campanha tucana também está distribuindo cards digitais com as conquistas da gestão Rodrigo para as cidades paulistas — a expectativa é que o material viralize em redes sociais pelo alto grau de interesse localizado.

Fonte: IG Nacional