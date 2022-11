Força Nacional apoiará Funai na Terra Indígena Pirititi, em Roraima

Reprodução/São Joaquim Online Chuva congelada em São Joaquim, SC

Em plena primavera, um acontecimento raro foi registrado na manhã de hoje no município de São Joaquim , no estado de Santa Catarina . Por volta das 7h da manhã, o povo da cidade foi surpreendido por uma chuva congelada . Este tipo de precipitação cai em estado líquido, mas congela ao entrar em contato com a superfície.

Segundo o Climatempo, é a primeira vez que este tipo de fenômeno é registrado no país durante o mês de novembro.

A expectativa para Santa Catarina é que a neve volte a aparecer no estado novamente, por conta da aproximação de uma massa polar, que explica essa queda na temperatura fora de época, durante a primavera.

“Faz muito frio no Sul do Brasil nesta terça-feira e tem uma pequena chance de nevar nas áreas de maior altitude da serra catarinense”, apontou a empresa de serviços meteorológicos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também reforça o alerta.

Essa massa tem relação com o resfriamento anormal das águas do oceano Pacífico, conhecido como La Niña. A porção leste das regiões Sul e Sudeste podem sentir o efeito do fenômeno ao longo dos próximos dias.

Não é a primeira vez que São Joaquim chama a atenção por eventos climáticos. A cidade tem o costume de registrar temperaturas baixíssimas ao longo do ano, além de chuvas congeladas e geadas. Em agosto, o município teve a menor temperatura do ano em todo o país, quando os termômetros chegaram a marcar -7,6ºC.

Fonte: IG Nacional