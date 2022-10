Forte temporal de granizo “bola de gelo” causa estragos em SC

Reprodução / Twitter @Piter_Scheuer – 21.06.2022 Santa Catarina já registrou outra chuva de granizos gigantes em 2022

Na noite desta quarta-feira (19), uma forte chuva de granizo ” bola de gelo ” causou destruição em municípios do Oeste catarinense. Gravações de moradores da região mostram as ruas tomadas pelos granizos. Assista:

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Miguel do Oeste, os municípios mais atingidos pela tempestade foram São Miguel e Bandeirante.

A coordenadora da Defesa Civil de Bandeirante, Paula Stringhini, afirmou que o interior do município foi a área mais atingida pela chuva – que destelhou várias casas e destruiu lavouras.

Nesta quinta (20) será realizada uma reunião para avaliar as ações no município nos próximos dias e como será feita a ajuda aos atingidos. Até o momento, o corpo de Bombeiros de São Miguel informou que distribuiu 9 mil m² de lonas para os afetados nos dois municípios.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional