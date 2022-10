Funcionário de mercado da zona oeste de SP morre em incêndio no local

Programa É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, terá edição especial em comemoração ao aniversário da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), celebrado nesta segunda-feira (24).

Os apresentadores Alê Bastos, Ana Pimenta e Marcelo Ferreira vão conversar com os ouvintes e colegas de empresa sobre a história da EBC, conquistas e resultados.

O Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil também é tema de conversa com o gerente executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto. O coordenador de programação musical da Rádio Nacional, Mario Sartorello, bate um papo com o produtor Rodrigo Barata sobre parcerias e a jornalista e apresentadora do programa Na Trilha da História, Isabela Azevedo, fala sobre os programas educativos na grade das Rádios Nacional e MEC.

Sobre o programa É Tudo Brasil

A atração da Rádio Nacional tem transmissão de segunda a sexta, às 16h, e traz, além dos bate-papos com artistas, notícias, polêmicas, agenda de shows e interação com os ouvintes. O programa traz uma seleção musical com vasto repertório de qualidade, e entrevistas com artistas e profissionais da cadeia produtiva da música.

Além dos apresentadores Alê Bastos, Ana Pimenta e Marcelo Ferreira, o jornalista Victor Ribeiro marca presença todas as quintas-feiras, com o quadro “O Brasil de todos os cantos”, quando o ouvinte vai descobrir artistas que estão despontando na cena musical.

O programa apresenta, ainda, um quadro com casos polêmicos de artistas, debates sobre temas relacionados à música brasileira, enquetes diárias direcionadas aos ouvintes, lançamentos e efemérides musicais.

Notícias do mundo da música, agenda de shows e festivais nas praças, e também um giro cultural – no Rio de Janeiro e em São Paulo com equipes da Nacional, e nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste com correspondentes parceiros – completam a pauta diária do É Tudo Brasil. A atração tem duas horas de duração de segunda a quinta, e uma hora às sextas.É