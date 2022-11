Governador de SP diz que polícia está agindo para desobstruir rodovias

Reprodução MP-SP

Na manhã desta terça-feira (1º), o Ministério Público de São Paulo ( MP-SP ) divulgou nota informando que está tomando e reforçando medidas desde a noite desta segunda-feira na intenção de preservar o Estado Democrático de Direito, ‘valor inegociável para a sociedade’.

A nota diz respeito ao bloqueio de rodovias por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) está acontecendo em estradas de todo o país, após ele ter sido derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente até agora não se pronunciou sobre a derrota e seus apoiadores acusam fraude nas urnas, o que já foi descartado pelo TSE.

O MP-SP afirmou que serão feitas investigações sobre as interdições por caminhoneiros e prometeu responsabilizar e punir os manifestantes. Confira a nota:

De acordo com o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, foi criado um núcleo de atuação integrada composto por membros da Promotoria de Justiça da Habitação e do Urbanismo da Capital e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para “investigação, punição e responsabilização de pessoas físicas ou jurídicas pelo bloqueio ilegal de estradas”.

Bloqueio de rodovias é ‘inadmissível’, diz Rodrigo Garcia

Em coletiva de imprensa nesta manhã, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), declarou que o Estado irá multar em R$ 100 mil por hora os donos dos veículos que participam do bloqueio de estradas em protesto contra o resultado da eleição presidencial.

O governador paulista disse também que, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal ( STF ) ordenando o fim dos protestos, a partir de agora as negociações com os manifestantes se encerram – com isso, o Estado pode usufruir, se necessário, da força policial para liberar as vias.

