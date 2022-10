Guti recebe prêmio internacional por gestão na Educação

O prefeito de Guarulhos, Guti, recebeu nesta segunda-feira (17) um prêmio internacional pela gestão de políticas públicas voltadas à Educação, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele foi o único gestor do estado de São Paulo a ser agraciado pela premiação concedida pelo Fórum Internacional dos Municípios do Brics (Imbrics), grupo formado por países de mercado emergente do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A fim de gerar fontes de inspiração, o fórum abre espaço para que gestores apresentem projetos que impactaram positivamente a sociedade e coloque-os à disposição para que sejam replicados em outras cidades e nos setores privados. Em sua apresentação, o prefeito Guti enalteceu os mais de 200 cursos gratuitos do Mais Futuro, um programa que atualmente oferece oportunidade para que 72 mil munícipes, divididos em 1,6 mil turmas, aprendam áreas diversificadas de esporte, línguas, lutas, gamificação, artes, jogos de tabuleiro e música.

O Estúdio 360 é um dos equipamentos disponibilizados pela iniciativa. Neste ano, seis salas de produções fonográficas com viés informativo, artístico e educacional foram inauguradas em Centros Unificados de Educação (CEU). “Artistas, produtores musicais e de podcasts podem utilizar toda a estrutura composta por tecnologias e aparelhos modernos de gravação com o apoio de um técnico de som”, pontuou Guti.

O chefe do Executivo defende que os impactos da acessibilidade a equipamentos culturais, educacionais e esportivos vão muito além da recreação. De acordo com ele, o desenvolvimento criativo é um instrumento de transformação social e de qualidade de vida de crianças, jovens e adultos, que amplia horizontes, zela pela saúde física e mental, e gera o sentimento de conexão e cuidado entre o cidadão e o lugar que vive.

“Temos outros programas que compreendem o espaço educacional como muito mais do que a carga horária do estudante. Contamos com 23 espaços de leitura e diversos programas voltados ao incentivo desse hábito, bem como incentivamos a permanência dos educandos nas escolas por meio de atividades complementares promovidas pelo EducaCeu e EducaMais”, exemplificou Guti. Ações na Educação

Uma série de avanços desta gestão contribuiu para a indicação de Guti à categoria educacional, como a conclusão de 16 obras paralisadas em diferentes regiões da cidade. Destacam-se entre elas 14 unidades escolares da rede municipal e quatro CEUs. As obras deram fim às denominadas escolas de lata, substituídas por prédios novos com ampla área de lazer com espaço arborizado, sala de leitura, playground, quadras poliesportivas, entre outras melhorias para a população.

Mais projetos valorizados são os voltados à inclusão de alunos com deficiências físicas, motoras, intelectuais ou cognitivas. Um dos prediletos dos educadores é o TIX Letramento, um teclado multifuncional com recursos inteligentes que auxiliam no desenvolvimento dos alunos com deficiência de forma lúdica e interativa. Também fazem parte do planejamento inclusivo as escolas-polo municipais para crianças surdas em classes bilíngues e bebês surdos nas creches. Além disso, o município conta atualmente com 300 agentes de apoio à inclusão.

“São diversos avanços nas escolas, todos voltados à melhoria de vida das crianças”, explica o prefeito em referência a uma série de fatores presentes na rotina dos estudantes, como a alimentação escolar nutritiva e balanceada que coloca Guarulhos entre as dez melhores cidades do Estado de São Paulo no quesito merenda escolar. Além disso, os alunos têm à disposição 280 novos laboratórios móveis com mais de 17 mil netbooks para uso no aprendizado e wi-fi em todas as unidades municipais.

Fonte: IG Nacional