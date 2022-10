Haddad classifica programa de governo de Tarcísio como “abstrato”

Portal iG/ Montagem Haddad e Tarcísio disputam o segundo turno para o governo de São Paulo

O candidato em disputa ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), chamou o programa de governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu oponente no segundo turno, de “abstrato”, e criticou a ausência do adversário no debate do pool de comunicação formado por SBT, Estadão, CNN Brasil, Nova Brasil, Veja e Eldorado FM, que aconteceu na última sexta-feira (14).

“Todo candidato que se omite perde pontos com a população […]. Por que recusar debates se a população mal o conhece? O programa de Tarcísio é muito abstrato, não dialoga com o dia a dia da população, então seria a oportunidade que ele teria de explicar o que vai fazer em São Paulo”, disse o petista durante coletiva de imprensa na comunidade de Heliópolis, na cidade de São Paulo, onde o candidato realizou uma caminhada na manhã deste sábado (15).

Haddad ainda falou sobre as propostas do seu plano de governo para as áreas da habitação e geração de emprego e renda.

“Heliópolis reivindica a volta do “Minha Casa, Minha Vida”, sobretudo para a população [que ganha] de zero a três salários mínimos. Eu já me comprometi que a vinculação de impostos para habitação popular vai ser de no mínimo 1% e pode chegar a 2% de toda a arrecadação de ICMS justamente porque as famílias de zero a três salários precisam de subsídio para ter acesso à casa própria”, afirmou o candidato.

O candidato do Republicanos não tem agenda para este sábado. Tarcísio está em Brasília, onde acompanha a mãe, que acaba de passar por uma cirurgia, segundo a campanha do ex-ministro de Bolsonaro.

