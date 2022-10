Helicóptero cai na Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ) e deixa cinco feridos

Reprodução/redes sociais Cinco pessoas estavam abordo da aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros

Um helicóptero com cinco pessoas abordo caiu na tarde deste sábado (22) na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas com alguns ferimentos e não correm risco de morte.

O acidente aconteceu no começo da tarde, momento em que a região recebe grande número de turistas. Testemunhas afirmaram que a aeronave fez movimentos de “parafuso”, quando o helicóptero gira descontroladamente.

As autoridades informaram que além do piloto, um casal e dois filhos estavam na aeronave. Ainda não há informações sobre as identificações e idades das vítimas.

Bombeiros usaram helicópteros nas buscas e contaram com apoio da política militar. Lanchas que prestavam apoio a um campeonato de remo na lagoa também participaram das buscas.

Autoridades aeronáuticas informaram não ser possível dar informações preliminares sobre as causas do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já foi acionado e deverá investigar os motivos da queda da aeronave.

Fonte: IG Nacional