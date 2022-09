Hoje é Dia: Dia Internacional das Pessoas Idosas é lembrado no dia 1º

Sábado (1), é celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Com o crescimento da população da terceira idade, a sociedade passa por transformações em vários setores. Nessa data, o questionamento é “o que eu vou ser quando eu envelhecer?”. O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, conta a história de pessoas que vivem a vida ativamente depois dos 60 anos:

O número de idosos que continuam ou que retornaram ao mercado de trabalho também é um impacto desse aumento da expectativa de vida. É o que destaca matéria do Repórter Brasil, da TV Brasil:

No entanto, embora a legislação brasileira tenha avançado em relação aos direitos dos idosos, esta fatia da população encontra dificuldade no fazer cumprir destes regramentos. Um dos mais importantes é a garantia de uma vida digna, que diz respeito ao acesso à saúde, liberdade e direito sobre o próprio patrimônio. É o que explica esta entrevista do Tarde Nacional:

Dia do Coração e Doação de Órgãos

Datas dos próximos dias ainda chamam a atenção para o cuidado com a saúde. Na quinta-feira (29), é o Dia do Coração, dia de conscientizar a população sobre as doenças cardiovasculares, principal causa de morte no mundo. Boa parte dessas enfermidades podem ser evitadas com mudanças de hábitos, como alimentação mais equilibrada e atividades físicas regulares.

E na terça-feira (27) a doação de órgãos e tecidos é celebrada. O Brasil é referência mundial quando o assunto é o transplante pelo sistema público de saúde. No entanto, o número de doadores vem diminuindo, principalmente desde o início da pandemia. O Tarde Nacional Amazônia, da Rádio Nacional da Amazônia, destaca que o doador deve conversar com a família sobre a manifestação do interesse. Um doador pode salvar até sete vidas.

A doação de órgãos é ainda um gesto de solidariedade e de amor. O Repórter DF, da TV Brasil, conta a história de primas que estão ligadas por um transplante de rim.

Capital federal

Há quase 65 anos, em 1º de outubro de 1957, a história de uma nova capital começava a sair do papel. Com a assinatura da Lei n° 3.273, ficou estabelecida uma data de inauguração para o novo Distrito Federal: 21 de abril de 1960. O planejamento para a mudança de sede do governo do país, no entanto, não iniciou nos cinco anos de mandato de Juscelino Kubistchek.

Os estudos para transferência da capital do litoral para o interior começaram ainda no período imperial. O local preferido não era, originalmente, o “quadradinho” que ficou delimitado: JK preferia que a nova capital ficasse no Triângulo Mineiro. Outros lugares ainda foram indicados: São João Del Rei (como queria Tiradentes), a comarca de Paracatu (pretendido por José Bonifácio), Belo Horizonte, Campinas ou Petrópolis (como debateram os constituintes de 1934), e ainda Goiânia (como preferia Café Filho).

No entanto, foi durante um comício em Jataí, no estado de Goiás, que o então candidato JK, após ser indagado por um eleitor, passou a considerar a transferência para o Planalto Central. Para saber mais sobre esta história, leia a matéria da Agência Brasil.

