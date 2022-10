Hoje é Dia: semana tem Dia do Aviador, da ONU e aniversário da EBC

O Hoje é Dia da semana entre os dias 23 e 29 de outubro está repleto de datas de celebração e aniversários de nascimento de figuras célebres no país. Já no dia 23, a aviação celebra o “Dia do Aviador” (uma referência ao voo do inventor brasileiro Alberto Santos Dumont pilotando o avião 14-Bis) e o Dia da Força Aérea Brasileira (também uma homenagem a Santos Dumont). Em 2021, a Agência Brasil fez uma matéria especial recontando a trajetória do 14-Bis. A matéria também foi publicada no site da Radioagência Nacional no ano passado.

O 24 de outubro é marcado pelo Dia das Nações Unidas. A data celebra a entrada em vigor da Carta das Nações Unidas. No mesmo dia, o Decreto nº 6.246, que criou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), entrou em vigor. Esta página da EBC conta como ocorreu o processo de criação da empresa de comunicação pública.

O dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público. A data é considerada ponto facultativo em algumas cidades e estados. O dia seguinte é o Dia Nacional do Livro. A data é uma homenagem à criação da Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro. No ano passado, a TV Brasil fez uma matéria falando sobre a disponibilidade do acervo do local e o Brasil em Pauta falou sobe o Dia Nacional do Livro:

Figuras célebres

A semana também é marcada pelo nascimento de algumas figuras célebres. No dia 24, o cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista e jornalista mineiro Ziraldo completa 90 anos. Ziraldo (que apresentou o programa ABZ do Ziraldo durante anos na TV Brasil) foi homenageado quando completou 80 anos em uma edição do programa Caminhos da Reportagem.

O dia 25 é o aniversário do compositor Roberto Menescal (que já foi convidado em programas como o Memória Musical). No dia seguinte, Milton Nascimento completa 80 anos. Também no dia 26, celebra-se o centenário de nascimento do antropólogo, político e escritor Darcy Ribeiro (que foi homenageado em uma série chamada O Brasil de Darcy Ribeiro há alguns anos). O trailer pode ser visto abaixo:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: