Identificado agressor de cinegrafista que cobria prisão de Jefferson

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o autor da agressão ao cinegrafista Rogério de Paula, da Inter TV, afiliada da TV Globo, neste domingo (23), perto da casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson, no município de Comendador Levy Gasparian, no sul do estado do Rio. A Secretaria de Estado de Polícia Civil não revelou o nome do homem, mas informou que ele prestará depoimento na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios.

Segundo a secretaria, a investigação está em andamento para apurar o crime de lesão corporal por parte do agressor. “Testemunhas estão sendo ouvidas, e a oitiva da vítima vai acontecer após a alta médica”, completou.

De acordo com testemunhas, o agressor, que é simpatizante do ex-deputado, deu um soco nas costas do cinegrafista, que caiu e bateu a cabeça no chão. Na queda, sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Rogério de Paula foi levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, passou por atendimento e, no momento, apresenta quadro clínico estável. Segundo o hospital, o cinegrafista já deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) e está em um quarto da unidade.

A policial federal Karina Oliveira também foi atendida nesse hospital e teve alta ontem. A agente foi atingida por estilhaços de uma granada lançada por Jefferson e por um tiro dado pelo ex-deputado, durante a resistência à prisão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No mesmo ataque, foi ferido o delegado Marcelo Vilella.

Sindicato

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro repudiou a agressão ao repórter cinematográfico e pediu providências urgentes para apuração do caso.

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, aliado da Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj – condena, repudia, a agressão covarde e solicita urgentes providências das autoridades para apurar e punir o agressor.

Prisão

Roberto Jefferson está no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, e deve passar ainda hoje por audiência de custódia, que decidirá se transforma em preventiva a prisão em flagrante do ex-deputado pelo ataque aos policiais e resistência à ordem judicial do STF. Na audiência, pode ser decidido ainda se Jefferson se será transferido para o presídio Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na zona oeste da cidade.

O ministro Alexandre de Moraes determinou a volta do ex-parlamentar ao sistema penitenciário por descumprimento de medidas cautelares, como o impedimento de postagens em redes sociais, enquanto estava em prisão domiciliar,.Na última sexta-feira (21), em vídeo publicado na internet, Jefferson atacou a ministra do STF Cármen Lúcia, com palavras de baixo calão, e também a ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita Marina Silva.