Inadimplência e endividamento atingem maiores valores em 12 anos

Até o fim da manhã desta segunda-feira (10), passageiros do Aeroporto Internacional de Congonhas , localizado no Campo Belo, zona sul de São Paulo , ainda lidam com atrasos e cancelamentos de voos. A irregularidade se dá pela ocorrência desse domingo (9) envolvendo uma aeronave de pequeno porte .

Ontem, um pneu do trem de pouso traseiro de um avião estourou durante o pouso, o que fez com que a pista principal precisasse ser interditada por volta das 13h30 .

Por pouco, o transporte não caiu no barranco próximo à Avenida Washington Luís. A aeronave derrapou e saiu da pista, mas não chegou a cair. O avião transportava dois tripulantes e três passageiros e apresentava documentação regular.

Segundo a Infraero , empresa pública responsável pela administração dos aeroportos brasileiros, não houve feridos, mas houve atrasos nos voos após o acidente.

De acordo com o site da companhia, até as 8h de hoje, ao menos 190 voos haviam sido cancelados.

Entre os voos com destino ao aeroporto , 13 foram cancelados até as 10h10, segundo o painel. Já os que saem da capital paulista, somam 21.

Após as 12h de hoje, a situação começa a normalizar. Depois desse horário, apenas três voos com destino a São Paulo estão com o status de cancelado e dois atrasados. Outros cinco foram suspensos partindo da capital e mais dois estão com atrasos.

O incidente em Congonhas também afetou outros estados. De acordo com a TV Anhanguera, na madrugada desta segunda, diversos passageiros foram vistos dormindo no chão e nos bancos do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia (GO).

O problema refletiu em 21 cidades, de 15 estados e do Distrito Federal, além da própria capital paulista.

No Rio de Janeiro , o cenário é de atrasos e filas para remarcar os voos que foram cancelados.

O aeroporto de Congonhas ficou interditado por quase nove horas e teve operações de pousos e decolagens paradas. Além dos cancelamentos, diversos voos também sofreram atrasos devido à ocorrência.

O local foi liberado para demais voos por volta das 22h de ontem, após uma manobra de retirada. Cinco pessoas estavam na aeronave, mas nenhuma delas se feriu.

O status do voo pode ser checado no próprio aeroporto, entrando em contato com a companhia aérea que o passageiro vai viajar, ou entrando no site da Infraero , que disponibiliza o painel com os números dos próximos voos previstos.

