Inmet alerta para risco de granizo e rajadas de ventos de MS até o RS

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um alerta laranja nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A razão são as chuvas de granizo e ventos de até 100km/h que podem ocorrem entre hoje e amanhã.

Segundo o Instituto, a previsão é que a região tenha fortes chuvas neste período. O estado do Paraná será o mais afetado, ele está inteiro sob o alerta laranja. Já a capital paulista não está no aviso, mas também corre risco de granizo, pois está em alerta amarelo.

No Rio Grande do Sul , as cidades do nordeste, noroeste e centro-oeste, como Bento Gonçalves e Caxias do Sul, além da Região Metropolitana de Porto Alegre serão as mais atingidas. Em S anta Catarina as chuvas devem chegar no oeste, no norte e no sul do estado, como nas cidades de Chapecó, Anchieta e Lajes.

Em São Paulo , as áreas que serão mais atingidas pela tempestade são as do litoral sul, e o interior do estado, como em Campinas, Marília, Presidente Prudente e Assis. Na capital, as rajadas de vento serão de até 60 km/h com risco de granizo.

Em Mato Grosso do Sul , as regiões do leste, sudoeste e centro-norte do estado, como Brasilândia, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas serão as mais afetadas.

Segundo o Inmet, durante as rajadas de vento, a população não deve se abrigar embaixo de árvores: elas tem grande risco de queda e de receberem descargas elétricas. A recomendação é se assegurar dentro de casa ou em estabelecimentos.

