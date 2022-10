Inscrições para prêmio sobre finanças públicas vão até dia 17

Divulgação Membros do Comitê do Partido dos Trabalhadores (PT) da capital do Rio denunciam ataques a tiros na zona oeste.

A Polícia Civil investiga um ataque a tiros contra o Comitê de campanha do candidato à presidência Lula (PT) em Campo Grande, na zona oeste do Rio.

O crime aconteceu no último domingo (9), mas o fato só foi constatado na sexta-feira (14), quando a vice-presidente do partido na capital do Rio, Catarina Matos de Faria, observou que havia duas perfurações provocadas por arma no muro e no portão do local. Ela registrou um boletim de ocorrência na 35ª DP (Campo Grande), na tarde deste sábado (15).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem em uma moto efetua os disparos contra o comitê, localizado na Estrada do Encanamento, número 885, em Cosmos, por volta da 00h31. Segundo Catarina, não havia nenhum colaborador ou funcionário no estabelecimento na hora do ataque. Veja o vídeo:

Vídeo mostra motoqueiro atirando contra comitê do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.





A vice-presidente conta que não alterou a rotina do comitê, após o ocorrido, e que vai buscar as autoridades para prender o responsável.

“Em hipótese alguma nós alteramos a nossa campanha para eleger o presidente Lula. Não nos intimidou, mas já fizemos o registro e as coisas serão resolvidas de forma legal perante à Justiça. Nós também vamos fazer uma denúncia no Ministério Público Eleitoral (MPE)”, afirmou Catarina.

Neste domingo (16), às 11h, haverá um ato de repúdio contra o ataque na frente do local onde fica o Comitê do partido. Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se já começou a realizar diligências para identificar o autor dos disparos.

