Íris Abravanel: esposa de Silvio Santos doa R$ 1 a Bolsonaro

Divulgação/Alan Santos/PR Silvio Santos e Íris Abravanel

A empresária e esposa do empresário e apresentador Silvio Santos é uma das doadoras de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) . O que chama a atenção é o valor simbólico da transação feita por transferência via Pix. A doação de R$ 1 se destaca entre os doadores no portal da trânsparência do Tribunal Superior Eleitoral (STF).

De acordo com essas informações, constatadas no portal da Justiça Eleitoral, uma das mais de 200 mil transferências por Pix recebidas pela campanha de Jair Bolsonaro partiu de Íris Abravanel, diz nota assinada por Nelson Lima Neto em O GLOBO.

“Casada com Silvio Santos, dono do SBT. Íris doou R$ 1 a Bolsonaro em 13 de novembro”, revela a coluna.

Fonte: IG Nacional