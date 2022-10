Jornada Auxílio Brasil orienta cidadãos no estado do Rio e no Ceará

A partir de amanhã (18), técnicos do Ministério da Cidadania estarão em Volta Redonda (RJ) para conversar com responsáveis pela área de assistência social do município e também do estado do Rio de Janeiro, visando discutir inovações do programa Auxílio Brasil. A previsão é que, na próxima quinta-feira (20), a equipe cumpra agenda em cidades do Ceará.

“Já percorremos praticamente todos os estados brasileiros com a jornada do Auxílio Brasil, conversando com técnicos da área de assistência social, dirimindo todas as dúvidas e as necessidades”, disse o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Luiz Galvão, em entrevista ao programa Repórter Brasil, da TV Brasil, da EBC.

“Existe uma demanda recorrente de apoio e capacitação técnica por parte tanto da rede municipal quanto estadual e a proposta da jornada é justamente essa: um evento técnico onde estaremos frente a frente com os responsáveis pela execução da política pública nos estados e nos municípios”, completou.