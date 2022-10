MA: PF prende dois suspeitos de suposto desvio do orçamento secreto

reprodução/pf PF prendeu dois suspeitos ligados a suposto desvio de verbas do orçamento secreto

A Polícia Federal prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento em um suposto esquema de desvio de verbas do orçamento secreto , na manhã desta sexta-feira (14), no Maranhão. A PF também cumpre mandados no Piauí.

A operação, chamada de Quebra Ossos, foi iniciada no Maranhão e investiga denúncias de fraudes para aumentar repasses do Fundo Municipal de Saúde a municípios de forma irregular. Mandados de busca e apreensão também são cumpridos nos municípios maranhenses de Caxias, Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco e Timon, além de Parnaíba e Teresina, no Piauí.

A PF informou que os dois presos são suspeitos de inserir dados falsos no Sistema Único de Saúde (SUS) para desviar dinheiro público . De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU), um deles tinha vínculo formal com a cidade de Igarapé Grande, no Maranhão, que é o principal alvo de desvios de verba. Ele, no entanto, tinha o aval da Secretaria de Saúde para computar os dados de procedimentos no sistema.

Ainda conforme a GCU, o detido também foi responsável pelo cadastro de solicitações no Sistema de Indicação Orçamentária (SINDORC) da Câmara dos Deputados, que foram tratadas como eventuais destinações de emendas parlamentares, no valor de R$ 69 milhões.

Fonte: IG Nacional