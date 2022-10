Maior programa de recapeamento da capital finalizou 13 trechos de vias

Reprodução Divulgação Prefeitura de SP – 06.07.2022 Asfalto recapeado na cidade de São Paulo – 06.07.2022

A Prefeitura de São Paulo, desde o dia 20 de junho, dá andamento ao maior Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo, e já finalizou o serviço em 13 trechos, com um investimento estimado em R$ 156.935.040,04, correspondente a uma área de 701.448,39 m². São considerados finalizados os trechos em que não é mais necessário o trabalho de recapeamento. Após isso, a via passa pelo processo de sinalização horizontal, feito pela CET e de acordo com o cronograma da empresa. Outros 21 trechos também já estão em andamento e totalizam uma área de mais 724.743,94 m². Desse modo, o programa soma 1,5 milhão de metros quadrados de vias envolvidas. Dos 34 trechos de vias já contemplados, 14 estão na Zona Leste, seguido por 12 na Norte, 5 na Sul, 3 na Oeste e 3 no Centro. Entre os critérios considerados para a escolha das vias estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, o conforto do passageiro do transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade. Além disso, conta com uso de alta tecnologia no diagnóstico das condições das vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt composto por polímero e fibra). Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga. Nesta quarta-feira (12), o Diário Oficial da Cidade publicou o quarto decreto definindo 21 novos trechos contemplados pelo programa. O decreto N° 61.889 também define as vias públicas a serem priorizadas para a realização dos serviços. Saiba mais: https://imprensa.prefeitura.sp.gov.br/noticia/programa-de-recapeamento-chega-em-mais-trechos-de-vias-em-toda-a-cidade As informações sobre o programa são compiladas e atualizadas em tempo real através do Portal: https://recape.prefeitura.sp.gov.br/recape/ Trechos finalizados

Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre R. Gonçalves de Barros e Av. Fiorelli Peccicacco;

Estrada das Taipas – Trecho I, trecho compreendido entre Rua Camocim de São Félix e Rua Andresa;

Av. Itaberaba, trecho compreendido entre Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó e Av. Inajar de Souza;

Av. Eng. George Corbisier, trecho compreendido entre Rua dos Marapés e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira;

Av. 23 de Maio (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Bernardino de Campos e Viaduto Tutóia;

Av. Nova Cantareira, trecho compreendido entre Av. Água Fria e Rua Maria Amália Lopes de Azevedo;

Av. Washington Luís, trecho compreendido entre Av. Interlagos e Al. Santo Amaro;

Av. Eliseu de Almeida (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Pirajussara e Av. Caxingui;

Av. Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê – Pista Central), trecho da Ponte do Limão a 1.881m em direção à Pte. Freguesia do Ó;

Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha (Marg. Pinheiros – Pista Expressa), trecho compreendido entre Ponte do Morumbi e Ponte Edson de Godoy Bueno;

Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello – Tr. V – C/B e B/C, trecho compreendido entre R. Domingos Afonso e Vd. Grande São Paulo;

Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre R. Santo André Avelino e Av. Ragueb Chohfi.

Av. Celso Garcia, trecho compreendido entre R. Júlio César da Silva e Rua Joli (como a via faz parte de um programa de implantação de corredor de ônibus da SPTRANS, o recapeamento dessa avenida será retomado assim que terminado o trabalho da Secretaria de Transportes). Trechos em execução

Estrada das Taipas – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Camilo Zanotti e Rua Palácio do Catete;

Av. Nelson Palma Travassos, trecho compreendido entre Av. Raimundo Pereira de Magalhães e Av. Raimundo Pereira de Magalhães;

Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Local), trecho compreendido entre Av. Eng. Caetano Álvares e Ponte Freguesia do Ó;

Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) – Pista Local – Sentido A/C, trecho compreendido entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri (Joelmir Bething);

Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta), trecho compreendido entre Rua Dom Bernardo Nogueira e Rua Paulo Bregaro;

Av. Dr. Ricardo Jafet – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Dom Pedro I e R. Cel. Diogo;

R. Treze de Maio (Ida), trecho compreendido entre Av. Paulista e Rua Rui Barbosa;

R. Treze de Maio (Volta), trecho compreendido entre Rua Santo Antônio e Av. Paulista;

Av. Ipiranga (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. Casper Líbero e Rua da Consolação;

Av. Guilherme Cotching – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Nadir Dias de Figueiredo e Pte. Prs. Jânio Quadros;

Av. Guilherme Cotching – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Jequitinhonha e Pte. Prs. Jânio Quadros;

Ponte Presidente Jânio Quadros, trecho compreendido entre Av. Guilherme Cotching e Av. Guilherme Cotching;

Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê – Pista Local), trecho compreendido entre Ponte Ulysses Guimarães e Ponte Freguesia do Ó;

Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Condessa Elisabeth de Robiano – (Marg. Tietê – Pista Local) e Av. Vila Ema;

Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Vila Ema e Av. Luiz Ignácio Anhaia Mello e R. Chamantá;

Av. José Pinheiro Borges, trecho compreendido entre Rua Compenhague e Rua Dr. Luis Aires;

Rua dos Igarapé, trecho compreendido entre Av. Marechal Tito e Rua Faveira Pequena;

Av. Paes de Barros (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello e R. Chamantá;

Av.Conselheiro Carrão (Ida e Volta), trecho compreendido entre Rua Atucuri e Praça Quinze de Outubro;

Av. Conselheiro Carrão – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Atucuri e Vd. Antônio Abdo;

Av. Sapopemba – Trecho III, trecho compreendido entre Av. Rodolfo Pirani e Rua Carmen Tortola

Fonte: IG Nacional