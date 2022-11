Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 43 milhões

Reprodução Francis da Silva é conhecido como “sheik”, no Paraná

Na manhã desta quinta-feira (3), o empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins” , foi preso em Curitiba durante operação da Polícia Federal (PF).

Investigado por suspeita de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas , ele teve prisão preventiva decretada após descumprir medidas cautelares. O mandado de prisão foi cumprido nesta manhã, além de dois mandados de busca e apreensão. As ordens partiram da 23ª Vara Federal de Curitiba.

Francisley já respondia em liberdade sob restrições. Ele não poderia continuar a administrar as empresas ou fazer qualquer gestão envolvendo interesse do grupo econômico dele, por exemplo. O empresário é suspeito de cometer crimes desde 2016, comandando um esquema de pirâmide financeira disfarçado de aluguel de criptomoedas.

Em outra fase da operação da PF em outubro deste ano, durante mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Francisley, foram apreendidos barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros, relógios de luxo, além de outros itens.

A operação, batizada de Poyais, investiga a prática de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com a PF, dias após a deflagração da Poyais, o suspeito passou a realizar encontros frequentes na casa dele, em Curitiba, com funcionários das empresas investigadas, como a gerente financeira do grupo e o responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais criadas por Francisley para praticar as fraudes.

Segundo os policiais, as reuniões constantes com este último funcionário “demonstrou que a organização criminosa continuava ativa e promovendo atos criminosos”.

