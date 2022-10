Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões

Começa hoje (5), na capital paulista, o 1º São Paulo Food Film Fest, festival de cinema que exibirá mais de 40 filmes de 15 diferentes países, clássicos da ficção e documentários contemporâneos ligados à comida, à cultura e aos sistemas agroalimentares.

As produções serão exibidas até o dia 12, de forma híbrida e gratuita, no Espaço Itaú Augusta e na Cinemateca Brasileira. Os espectadores presenciais poderão participar de ciclos de debates e da degustação de pratos “inesquecíveis” do cinema, após algumas das exibições. O público de casa poderá assistir os filmes por meio da plataforma oficial e o público infantil pode participar de oficinas de animação em stop motion (técnica de animação usada em computador).

O festival marca o Mês da Alimentação, celebração escolhida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) com o objetivo de envolver governos e a população na luta contra fome, desnutrição e pobreza. “Nosso propósito é trazer, através do cinema, temas urgentes para discussão, sem deixar de promover a experiência sensorial que a gastronomia traz”, disse uma das idealizadoras do projeto, Daniela Guariba.

Para colocar em pauta assuntos urgentes, que necessitam de discussão no momento, os idealizadores do festival incluíram títulos com temas controversos, que chamam a atenção para o momento atual. De acordo com dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil de 2022, a fome atinge 33,1 milhões de pessoas no país.

Os filmes Agricultura Tamanho Família; À Procura de Mulheres Chefs (The Goddesses of Food); Quentura e A Grande Ceia Quilombola; Uma História de Desperdício (Wasted! A Story of Food Waste) e Cooperativa Park Slope (Food Coop) serão exibidos online e sucedidos de mesas com convidados para debates de temas como Agricultura e Fome, Gênero na Cozinha, Comida Ancestral, Produção e Desperdício, Consumo Consciente e Economia Solidária.

O evento aproveita para comemorar os 35 anos do filme A Festa de Babette, baseado na obra de Isak Dinesen, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1988. O clássico se passa em uma remota aldeia dinamarquesa, dominada por tradição puritana, onde duas irmãs solteiras recordam com nostalgia a juventude. A chegada de Babette de Paris, fugindo ao terror da repressão à Comuna de Paris, mudará suas vidas. Acolhida como empregada, anos depois Babette ganha uma fortuna em uma loteria de Paris e tem a oportunidade de corresponder à bondade e calor humano com que foi recebida, organizando uma opulenta festa com os melhores pratos e vinhos da gastronomia francesa.

Serão exibidos ainda títulos japoneses como Tampopo – Os Brutos Também Comem Espaguete, de Jûzô Itami, uma comédia cult. Tampopo é uma viúva dona de restaurante determinada a dominar a arte do lámen – tradicional macarrão de origem chinesa. O marroquino Adam, de Maryam Touzani, é uma sensível trama que se desenrola no Marrocos e mostra a atmosfera cheia de aromas de pães e doces maravilhosos e o drama das mulheres na sociedade marroquina.

A programação ainda traz obras que falam da produção de alimentos e bebidas como Os Cervejeiros da Vez, de Aaron Hosé; Brewmance; Amor pela Cerveja, de Christo Brock; Os Caçadores de Trufas, de Michael Dweck e Gregory Kershaw; O Nascimento do Saquê, de Erik Shirai; Pão: O Milagre de Cada Dia, de Harald Friedl, entre outros. Entre os filmes nacionais estão Antes do Prato, de Carol Quintanilha; A Terra e o Prato, de João Grinspum Ferraz e Fábio Meirelles, Estômago; e o documentário A Grande Ceia Quilombola.

