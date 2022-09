Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado em R$ 200 milhões

Os outros destaques são as passagens aéreas de Porto Velho para Brasília por R$ 496

Mais uma promoção de passagens aéreas para quem está em Rondônia e tem planos de viajar em 2023. Lembrando que a compra antecipada dos voos é única forma de fugir dos preços altos praticados pelas companhias aéreas que oferecem voos em Rondônia. De Porto Velho para Manaus a ida e volta estão sendo vendidas por R$ 284 para viagem em junho de 2023. Prefere viajar para curtir as praias do Nordeste? A passagens de Porto Velho para Fortaleza estão sendo vendidas por R$ 521, valor com taxas inclusas. Acesse aqui essa promoção. Essa promoção é para viagem em novembro de 2023. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Salvador é outro destino no Nordeste com promoção de passagens aéreas. Se a viagem de Porto Velho para a capital baiana for em novembro do ano que vem a ida e volta estão sendo vendidas por R$ 586. Até para viagem no primeiro semestre de 2023 há várias opções de voos baratos. Os bilhetes de ida e volta de Porto Velho para São Paulo estão sendo vendidas por R$ 594 para viagem em fevereiro de 2023.

Voos de Porto Velho para o Rio por R$ 694

Vale destacar ainda a promoção da capital de Rondônia para o Rio de Janeiro com ida e volta por R$ 694 também para viagem em junho do ano que vem. Por apenas R$ 570 você garante voos para viajar em 2023 de Porto Velho para Curitiba.

As promoções de Porto Velho são de voos flexíveis. As passagens aéreas são preferencialmente emitidas para a data que escolheu. Mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar os pacotes é ler todas as regras dos voos flexíveis.

As passagens poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se o pagamento for boleto o parcelamento poderá ser em 6 vezes. Até quem tem o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito também poderá pagar por boleto. No caso de atraso no pagamento de uma das parcelas, a reserva da passagem aérea é cancelada.

Voos de ida e volta com taxas inclusas

agosto-2023

Porto Velho ✈ Belém – R$ 791

setembro-2023

Porto Velho ✈ Belo Horizonte – R$ 714

junho-2023

Porto Velho ✈ Brasília – R$ 496

outubro-2023

Porto Velho ✈ Curitiba – R$ 570

setembro-2023

Porto Velho ✈ Florianópolis – R$ 652

novembro-2023

Porto Velho ✈ Fortaleza – R$ 521

setembro-2023

Porto Velho ✈ João Pessoa – R$ 647

setembro-2023

Porto Velho ✈ Maceió – R$ 649

junho-2023

Porto Velho ✈ Manaus – R$ 284

junho-2023

Porto Velho ✈ Natal – R$ 792

setembro-2023

Porto Velho ✈ Porto Alegre – R$ 755

agosto-2023

Porto Velho ✈ Recife – R$ 700

junho-2023

Porto Velho ✈ Rio de Janeiro – R$ 694

novembro-2023

Porto Velho ✈ Salvador – R$ 586

fevereiro-2023

Porto Velho ✈ São Paulo – R$ 594

setembro-2023

Porto Velho ✈ Vitória – R$ 778

